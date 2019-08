[VIDEO] HRGOVIĆ BRILJANTNO NAJAVIO BORBU: ‘Ako mi odsijeku lijevu ruku, pobijedit ću samo s desnom’

U subotu hrvatskog boksača čeka meč protiv Meksikanca Heredije

Najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića u subotu u Meksiku očekuje meč s domaćim borcem Marijom Heredijom. Pripreme za tu borbu su pred krajem, a u ponedjeljak navečer Hrga će odraditi posljednji trening u Miamiju prije odlaska u Meksiko, a prije odlaska na put hrvatski boksač progovorio je za RTL.

Hrgovićev sparing partner bio je ruski teksaš Jvgenij Romanov, posljednji boksač koji je nokautirao slavnog Deontaya Wildera i koji je hrvatskom boksaču bio savršena priprema za meč.

‘Ruke će letjeti’

“Filip je sjajan borac. Njegova amaterska karijera je nevjerojatna. Bronca s Olimpijskih igara je velika stvar. Velik je i snažan, a uz to je brz i ima odličnu tehniku. Poželio sam mu sreću, ali znam da mu neće trebati”, izjavio je Romanov.

Hrgović se naporno pripremio i uvjeren je da je spreman za meč. “Sigurno da se osjeća umor, ali to je kako treba biti i kad se odmorim, tek će onda letjeti ruke u subotu u Meksiku kad to bude najviše trebalo”, izjavio je.

Nakon treninga osjetio je bol u lijevom laktu, no to ga ne zabrinjava. “Male ozljede, to kad par dana odmorim, to sve zacijeli. Ne može mi ništa nitko poremetiti i ako mi odsijeku lijevu ruku, pobijedit ću samo s desnom”, samouvjereno je poručio Hrgović.

‘U subotu ćemo ga istuć’

Sve je spremno za odlazak u Meksiko. A tamo Hrgović dolazi s poštovanjem, ali i s velikom vjerom u pobjedu.

“Sve je spremno, kamp je odrađen, samo je preostalo pakiranje kofera. Sve je u koferu, osim sombrera – najvećeg obilježja meksičke države i njihove kulture. U tome ću se pojaviti prvi puta pred Marijom Heredijom u čast velikoj boksačkoj naciji. Doći ćemo s respektom, a onda ćemo ga u subotu istuć'”, rekao je za RTL Danas.