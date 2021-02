Tampa Bay Buccaneersi pobjednici su 55. izdanja “Super Bowla”, finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) nakon što su u nedjelju na Raymond James stadionu u Tampi pred 22.000 gledatelja pobijedili branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 31-9.

TOM BRADY IZABRAN ZA MVP-A SUPER BOWLA: ‘Mislim da smo znali da će se ovo dogoditi večeras, zar ne?’

Tampu je do drugog naslova prvaka u povijesti vodio neuništivi Tom Brady koji je u svom 10. “Super Bowlu” osvojio sedmi naslov prvaka. Brady je u ožujku prošle godine napustio New England Patriotse u kojima je proveo 20 sezona i u kojima je izborio svih svojih prvih devet ulazaka u “Super Bowl” te je odlučio karijeru nastaviti u Tampa Bay Buccaneersima, momčadi koja je jedini naslov osvojila 2003.

U svom desetom finalu, Brady je osvojio i petu nagradu za najkorisnijeg igrača finala.

Tampa Bay Buccaneersi održali su u srijedu pobjedničku paradu nakon osvajanja naslova. Pjevali su i plesali, a predvodio ih je legendarni Brady koji se možda i malo previše opustio.

Pojavila se snimka alkoholiziranog Bradyja koji je s broda na brod bacao pobjednički pehar.

Tom Brady really THREW the Lombardi Trophy to Gronk on another boat 😱

(via @WHoltzman)pic.twitter.com/9mDUQ0bqAH

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2021