[VIDEO] FILIP HRGOVIĆ STIGAO U MEKSIKO: Najbolji hrvatski boksač otkrio što slijedi: ‘Sjest ćemo, napravit taktiku i vizualizirat nokaut’

Najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića u ranim nedjeljnim satima, točnije u 4.15, u Meksiku očekuje meč s domaćim borcem Marijom Heredijom. Pripreme za tu borbu su gotove, a u srijedu je Hrga stigao u Meksiko.

S njim je ekipa RTL televizije s kojom je razgovarao.

“Sve je dobro, drago mi je da sam stigao. Ovaj put je bio naporan, treba se sada odmorit. Sve je dobro, sve je spremno za subotu i sve je podređeno suboti”, izjavio je Hrgović za kamere RTL-a.

Hrgović je već dva puta boksao u Meksiku i obje je borbe završio u svoju korist.

“Zvuči mi dobro. Nijedan drugi scenarij mi ne zvuči bolje od toga tako uz božju pomoć idemo po devetu pobjedu”, rekao je Hrga.

Na posljednjem treningu hrvatski boksač osjetio je bol u lijevoj ruci, no taj problem je riješen.

“Pregledali smo ruku. Nema nikakvih problema s rukom. U pitanju je tek mala kontuzija, a to ćemo ublažiti nekim protuupalnim lijekom i to je to. Sve je savršeno, spreman je za borbu 100 posto”, rekao je Osvaldo Nordelo, liječnik Filipa Hrgovića.

PODATAK KOJI NAJBOLJE GOVORI KOLIKI JE HRGOVIĆ FAVORIT: Sudeći po ovome, Meksikanac nema izgleda u ringu s Hrvatom

Otvoreni trening

Prije borbe Hrgović će odraditi otvoreni trening na kojem će ga meksička publika moći vidjeti.

“Taj javni trening je u programu promotora, to moramo odradit, ali zapravo danas je posljednji pravi trening i odmor je do meča. Sjest ćemo svi, napravit još taktiku, završne taktičke varijante i ništa, odmarat se, koncentrirat se i vizualizirat nokaut”, poručio je.

Hrgovića u nedjelju 25. kolovoza, točnije u 4.15, očekuje meč protiv protiv 26-godišnjeg Meksikanca Marija Heredije, s prijenosom na RTL-u uz komentare Filipa Brkića i Željka Mavrovića. Istoga dana, nakon RTL-a Danas moći će se pogledati i snimka borbe, kojoj prethodi studijska emisija od 19:15 sati te nakon snimke i analiza u kojoj će sudjelovati Filip Brkić, Željko Mavrović i Stjepan Božić.