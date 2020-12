[VIDEO] FANTASTIČNI BOGDANOVIĆ ODIGRAO SVOJU NAJBOLJU UTAKMICU POČETKA SEZONE: Protutnjao je Oklahomom poput tornada

Košarkaši Utah Jazza jutros su po hrvatskom vremenu u Oklahoma Cityju u neizvjesnoj završnici pobijedili domaći OKC 110:109 polaganjem nominalno prve zvijezde momčadi Donovana Mitchella 7 sekundi prije kraja dvoboja.

OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Bojan Bogdanovic has 23 to lead the Jazz, Mitchell and Conley have 20 each. #TakeNote pic.twitter.com/kDbrt6lnES

The @utahjazz pull out a tough fought victory over the @okcthunder 110-109.

Bila je to druga ovosezonska pobjeda za momčad iz Salt Lake Cityja iz tri dvoboja. Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je najefikasniju utakmicu ovog početka sezone i za 35 minuta igre zabio 23 poena uz šut iz igre 8-17, za tricu je gađao 5-9, uz 2-2 slobodna bacanja, 3 skoka i jednu asistenciju. Posebno je briljirao u trećoj četvrtini ubacivši 13 poena…

Bojan Bogdanovic leads the Jazz with 20. #TakeNote pic.twitter.com/z4iCZRlhVx

The @utahjazz offense has started turning the ball over and the @okcthunder have retaken the lead 80-76 with 2:45 left in the third quarter.

Mike Conley dodao je 20 koševa, 10 skokova i devet dodavanja za Jazzere koji su prekinuli niz od 17 poraza u regularnim sezonskim utakmicama protiv Thundera, uključujući i utakmice u NBA bubbleu u Orlandu prošle sezone. Posljednja pobjeda Utaha u Oklahoma Cityju dogodila se davne 31. listopada 2010…

“Stisli smo ih u napadu, ali baš jesmo ono do kraja”, rekao je trener Utaha Quin Snyder i nastavio:

“Morate ih i zaustaviti da biste pobijedili. Igrali su tvrdo i žestoko. Ne osjećam se kao da smo odigrali najbolje što možemo, ali to je izazov, shvatiti kako pobijediti kad ne igrate svoju najbolju utakmicu”, izjavio je strateg Utah Jazza, prenosi njegove riječi ugledni američki ESPN.

Shai Gilgeous-Alexander koji je postigao pogodak u pobjedi Thundera u Charlotteu, imao je 23 poena i sedam asistencija, dok je Luguentz Dort predvodio Thunder s 26 poena, najviše u svojoj karijeri.

The @UtahJazz are locked into a close game with the @okcthunder 35-33 with 6:57 left in the first half.

Donovan Mitchell and Bojan Bogdanovic are a combined 1-12 shooting for just 4 points. #TakeNotepic.twitter.com/i9CLly2Gag

