Po mnogima najbolji MMA borac svih vremena, Jon Jones, naletio je jednom prilikom na boksačku legendu Mikea Tysona. Bilo je to prije šest godina kada se pripremao za obranu naslova UFC-ova prvaka protiv Daniela Cormiera. Srećom po njihove fanove kamere su zabilježile taj trenutak, a Jones je snimku podijelio na društvenim mrežama. Snimka je opet postala viralna nakon što ju je opet objavio Sport Bible.

