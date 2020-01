[VIDEO] DOČEK SREBRNIH RUKOMETAŠA U ZAGREBU: Raspjevani Kauboji bacili tisuće navijača u euforiju, Bandić glasno izviždan

Doček srebrnih rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu predviđen je u 12:30 sati

UŽIVO

Doček hrvatske rukometne reprezentacije

13.35 Gotov je doček na Trgu bana Jelačića.

13.20 Kauboji se uz pjesmu polagano opraštaju od navijača.

13.15 Sada se navijačima obratio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a oni su ga glasno izviždali, piše RTL.

13.10 Duvnjak je navijačima predstavio i novu huimnu reprezentacije. To je isto ono što su skandirali Željku Musi u autobusu: “Poveo je pjesmu. Kauboji imaju novu himnu “Željko Musa, svi sad slave zbog tebe, Željko Musa, Željko Musa!”

13.05 Karačić i Duvnjak su dobili riječ. Puni su sreće i ponosa te zahvalnosti prema navijačima.

“Bili ste uz nas ovih 20-ak dana, želim vam se svima zahvaliti. Da, bili smo tužni poslije poraza u finalu, ali kad ovo vidimo stvarno smo presretni. Borili smo se za našu malu Hrvatsku kako smo znali i umijeli”, rekao je Igor Karačić.

“Ispričavamo se što ste se morali nervirati, ali dao Bog da se vi nervirate i živcirate, a da mi donesemo medalju. Hvala vam od sveg srca, živjeli”, rekao je kapetan Domagoj Duvnjak.

13.00 “”Ponosan sam da sam sa strašću i neizmjernom ljubavi vodio našu reprezentaciju. Radujem se što ovdje vidim puno mladeži, volite svoju djecu i pomognite im kad je teško. Nema toga koji će nam uzeti obitelj, to je kolijevka života, to je sve. Ovi dečki su heroji, pokazali su kako se bori za domovinu. Nama treba zajedništvo, to nam treba svaki dan”, rekao je izbornik Lino Červar i zahvalio navijačima na podršci.

12.55 Svi su na pozornici i slave s navijačima.

12.50 Kauboji jedan po jedan izlaze na pozornicu.

12.40 Kauboji su na Trgu, a tisuće navijača je u euforiji.

12.25 Kauboji su raspjevani u autobusu, sada svi skandiraju Željku Musi koji je zabio pobjedonosni pogodak protiv Norveške.”To su luđaci i ja više ne želim imati posla s njima”, rekao je Musa uz smješak.

12.20 Rukometaši se približavaju Trgu bana Jelačića, ubrzo stižu.

12.00 Dok navijači čekaju Kauboje na Trgu zabavljaju ih Zaprešić Boysi.

Doček hrvatske rukometne reprezentacije koja je na europskom prvenstvu osvojila drugo mjesto, bit će u ponedjeljak u 12.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, objavio je Hrvatsku rukometni savez.

Europski doprvaci još u nedjelju su se vratili u domovinu. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman sletjeli su oko pola sata iza ponoći, a u ponedjeljak je predviđena fešta.

Reprezentacija će krenuti u 12 sati iz hotela Panorama prema centru grada Zagreba, u otvorenom autobusu, a na središnjem zagrebačkom trgu doček je predviđen u 12:30 sati.

Španjolci uzeli zlato

Hrvatska je u nedjelju u finalu europskog prvenstva u Stockholmu izgubila od Španjolske sa 20-22.

Nažalost, hrvatski rukometaši niti u svom trećem finalu na europskim prvenstvima nisu uspjeli osvojiti zlato, jedinu veliku medalju koja im nedostaje. Do sada su tri puta igrali u finalima, 2008., 2010. i 2020. svaki put su poraženi. U Norveškoj 2008. su izgubili od Danske, dvije godine kasnije u Austriji od Francuske, a ovoga puta presudili su im Španjolci koji su tako postali prvi koji su obranili europsko zlato nakon Šveđana koji jedini imaju tri krune u nizu (1998, 2000, 2002).

Ostaje utjeha kako su “Kauboji” osvojili šestu medalju na europskim prvenstvima, pri čemu treće srebro (2020, 2010, 2008) uz tri bronce (2016, 2012, 1994).