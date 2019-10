[VIDEO] DELIJA NAJAVIO SPEKTAKULARNU BORBU S BIVŠOM ZVIJEZDOM UFC-A: ‘To je velika stvar i za Zagreb i za Hrvatsku’

Slavni Mirko Filipović ga priprema za meč

U Zagreb 9. studenog dolazi najjača europska borilačka organizacija, KSW koju vam donosi RTL.

Poljska organizacija okupila je najjače borce iz susjedstva, među kojima će se naći i 29-godišnji teškaš Ante Delija, piše RTL.

‘Velika stvar za Zagreb i naše borce’

“Walking Trouble” kako mu je nadimak, iza sebe ima 16 pobjeda i 3 poraza, a njegov suparnik bit će 39-godišnji Sarajlija Denis Stojnić koji se borio diljem svijeta, uz ostalo, i u UFC-u. Dubrovčanin se za meč priprema pod okriljem Mirka Filipovića.

“Sretan što sam dobio ugovor s njima. Očekujem da će to biti pravi spektakl. To je velika stvar i za Zagreb i za Hrvatsku. Mislim da bi ljudi trebali doći to podržati, to će biti velika stvar za naše borce”, kazao je Delija za RTL.