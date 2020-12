U RTL Direktu gostovale su Ćamila Mičijević, jedna od ključnih igračica na Euru, i kapetanica koja nije mogla nastupiti zbog ozljede Ivana Kapitanović

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ispisala je povijest i u domovinu se vratila s prvom medaljom. Broncom osvojenom na Europskom prvenstvu u Danskoj.

Najveći je to uspjeh ženskog reprezentativnog rukometa. Koliko je ovo veliki rezultat možda i najbolje otkriva podatak kako je Hrvatska na posljednja dva europska prvenstva (2016, 2018), bila posljednja, 16.

Hrvatske rukometašice stigle su u zagrebačku zrakoplovnu luku “Franjo Tuđman” nešto iza 13.30 sati. Hrvatski rukometni savez (HRS) priredio im je malu svečanost, a nažalost, zbog epidemiološke situacije nije bilo organiziranog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu, kao što je to postalo uobičajeno nakon velikih uspjeha hrvatskih sportaša. No, u zračnoj luci ipak su ih dočekali građani.

Nakon dočeka na aerodromu brončane hrvatske rukometašice su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici primili predsjednik RH Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

‘Sve se to htjelo nekako pritajiti’

Hrvatske rukometašice Ćamila Mičijević, jedna od ključnih igračica na Euru, i kapetanica koja nije mogla nastupiti zbog ozljede Ivana Kapitanović gostovale su na RTL Direktu.

Hrvatske rukometašice popularno su nazvane “Kraljicama šoka”, a sada su objasnile kako su dobile taj nadimak.

“Valentina Blažević je to u biti rekla nakon prve utakmice zato jer nitko nije vjerovao, nitko u Hrvatskoj to nije popratio. Nitko se nije nadao nikakvom rezultatu i to se sve htjelo nekako pritajiti”, otkrila je Ivana Kapitanović.

‘Dogodilo se spontano’

Hrvatske rukometašice još su uvijek jako emotivne zbog svojeg povijesnog uspjeha.

“Mi vam još uvijek ne vjerujemo”, rekla je Ćamila Mijčijević i nastavila:

“Teško je dati točan podatak kada smo mi stvarno počeli vjerovati u sebe. Jednostavno, desilo se spontano, prva utakmica – prva pobjeda. Polako smo se punili samopouzdanjem, u polufinalu nažalost izgubile, ali zato osvojile ove predivne medalje”.

Iznenadile favoritkinje

Hrvatske rukometašice su na Euru mnogi podcijenjivali, najviše je u pamćenju ostala izjava danskog trenera koji je rekao da nemaju nikakve šanse protiv njegove ekipe, a “Kraljice šoka” onda tijekom utakmice utakmice čak 17 minuta nisu primile niti jedan gol.

“Baš sam se nadala da će pobijediti Dansku jer smo se dosta mučili sa danskom reprezentacijom u mlađim kategorijama, koja je više manje ista reprezentacija sad i one su to uspjele”, izjavila je Ivana Kapitanović, a Ćamila Mijičević je prokomentirala:

“Mi se dobro nosimo s tim autsajderskim epitetom. Ovisi kako uzmete. Ako to prihvatite kao prednost, onda je prednost. Mi smo prihvatili pred utakmicu sa Danskom: ako ste nas podcjenili, mi ćemo vam pokazati na terenu da to nije baš tako lako kako pričate. Mi smo ih pustili da pričaju prije utakmice, nismo se previše oglašavali, a onda smo im sve objasnili na utakmici.”

‘Nije jedan bljesak’

Hrvatske rukometašice su broncom na Euru osigurale i nastup na Svjetskom prvenstvu, na kojem ih zasigurno nitko neće olako shvatiti.

“Sigurna sam da će se ovo nastaviti i da nije jedan bljesak ovih djevojaka, nego da ćemo svi skupa još dugo veseliti i slaviti uz rukomet”, zaključila je Ivana Kapitanović.