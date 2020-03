[VIDEO] CIJENJENI LIJEČNIK PROGOVORIO O STANJU ČELNIKA HNS-A KOJI SU U SAMOIZOLACIJI: Evo kakve su šanse da su zaraženi koronavirusom

Delegacija HNS-a je iz predostrožnosti u samoizolaciji, za sada nitko ne pokazuje nikakve simptome

Vjerojatnost da su zaraženi je ekstremno mala, ali nama to nije dovoljno dobro. Ponašamo se odgovorno i šaljemo, u krajnjem slučaju, svima drugima poruku – ponašajte se odgovorno,” kazao je za RTL liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Zoran Bahtijarević nakon što su čelni ljudi hrvatskog nogometa završili u samoizolaciji.

ČELNICI HNS-A U SAMOIZOLACIJI: U Amsterdamu su se družili s glavnim čovjekom Srpskog nogometnog saveza koji ima koronavirus

Predsjednik HNS-a Davor Šuker, direktor Damir Vrbanović, izbornik Zlatko Dalić, voditeljica Odjela međunarodnih poslova i licenciranja Ivančica Sudac, te glasnogovornik Tomislav Pacak su u samoizolaciji nakon što su sudjelovali na Kongresu Europske nogometne federacije (UEFA) i izvlačenju skupina Lige nacija 2. ožujka u Amsterdamu na kojem je bio i predsjednik Srpskog nogometnog saveza Slaviša Kokeza kod kojeg je utvrđen koronavirus.

Hrvatska delegacija nije bila u bliskom kontaktu s Kokezom, ali su iz predostrožnosti u samoizolaciji, a za sada nitko ne pokazuje nikakve simptome.

Na istom mjestu, ali bez bliskog kontakta

“Oni su bili na istom mjestu, gdje je bio i on prije 12 dana. Provjerili smo, nitko od njih nije imao bliskih kontakata s njim, ako ikakvih. Međutim, iz mjera predostrožnosti i zato što su odgovorni ljudi, ponašaju se odgovorno u ovoj situaciji, pa smo se dogovorili da do isteka 14 dana smanje kontakte, odnosno, ako to želite tako nazvati, budu u samoizolaciji,” kazao je Bahtijarević.

“Svi koji su bili tamo, nitko nema simptome. Vjerojatnost da su zaraženi je ekstremno mala, ali nama to nije dovoljno dobro. Ponašamo se odgovorno i šaljemo, u krajnjem slučaju, svima drugima poruku – ponašajte se odgovorno,” poručio je Bahtijarević.

Bez okupljanja

Iako su prvotne informacije bile da je Kokeza dobio koronavirus u Amsterdamu na Kongresu UEFA, ipak se zarazio u Milanu.

“Kokeza se dobro drži, dobro se osjeća. Sve je bilo u Milanu, tamo je puno virusa i sve iz tog grada ide”, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije.

Nakon što je zbog globalne pandemije koronavirusa otkazan predviđeni prijateljski turnir u Dohi, gdje je Hrvatska trebala odmjeriti snage sa Švicarskom i Portugalom, rukovodstvo Saveza i izbornik Dalić složili su se da ovog mjeseca neće biti okupljanja reprezentacije u predviđenom reprezentativnom terminu. HNS je o ovoj odluci obavijestio klubove svih pozvanih reprezentativaca.

‘Dogodilo se nešto nikad viđeno…’

Odluka je donesena imajući u vidu aktualnu situaciju u Hrvatskoj i Europi, odnosno, globalnu pandemiju novog koronavirusa, a s ciljem zaštite zdravlja reprezentativaca.

Stav je Saveza i stručnog stožera na čelu s izbornikom Dalićem kako je za reprezentativce ovoga trenutka najsigurnije boraviti u gradovima gdje borave, u karantenama ili pod drugim mjerama koje vrijede u pojedinim zemljama”, poručili su iz HNS-a.

“Dogodilo se nešto nikad viđeno u povijesti sporta. Moramo biti zabrinuti za zdravlje sportaša, navijača i svih ostalih konzumenata u nogometu, ali i sportu općenito. Ovo je izvanredna situacija koju nitko nije mogao predvidjeti, ali s njom se moramo nositi. Pristupili smo ovom problemu maksimalno odgovorno, a nije jednostavno. Ovo je katastrofa za sport i privredu, ali ljudski životi svima nam moraju biti na prvom mjestu,” kazao je Šuker u razgovoru za Novi list naglasivši kako će njegov stav na tijekom UEFA-ine videokonferencije ovoga utorka biti da se EURO ne održi ove godine.

Konferencija u utorak

“U svakom slučaju, bit ćemo pametniji poslije utorka, ljudski životi su najvažniji”, zaključio je Šuker.

Europski nogometni savez (UEFA) najavio je kako će se sljedećeg utorka održati velika video konferencija s rukovodstvima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.