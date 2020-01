Bila je to utakmica prepuna uzbuđenja o čemu najbolje svjedoče reakcije sudionika

Hrvatska rukometna reprezentacija zaključila je drugi krug europskog prvenstva neodlučenim ishodom protiv Španjolske u Beču 22-22 (11-12) i na koncu je zbog slabije razlike pogodaka osvojila drugo mjesto, međutim i prije ove utakmice je osigurala polufinale.

Hrvatska je i bez Luke Cindrića ostala neporažena u dvoboju sa Španjolcima u čudnoj utakmici, koju su izabranici Line Červara okončali sa serijom 8-2 i imali zadnji šut za pobjedu, ali je Duvnjak promašio.

Hrvatska je veći dio utakmice bila na rubu poraza, u 40. minuti je gubila sa čak šest razlike (12-18), međutim fantastičnom završnicom umalo je stigla do pobjede, a Španjolci su u zadnjih 15 minuta zabili samo dva gola, do čega jedan iz sedmerca. Hrvatsku je predvodio Igor Karačić sa 10 golova, no u završnici utakmice je ozlijedio koljeno. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Aleks Dušebajev sa šest, te Raul Entrerrios i Aleix Gomez Abello sa po četiri gola.

Kauboji će u polufinalu europskog prvenstva u petak u Stockholmu od 18 sati igrati protiv Norveške, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Španjolska i Slovenija.