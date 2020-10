Tekstualni prijenos obje borbe moći ćete pratiti na Net.hr-u

Hrvatske boksače Marka Čalića i Alena Babića u nedjelju u Londonu očekuju novi ispiti.

DALEKO OD SVJETALA VELIKE POZORNICE, MUKOTRPNO JE GRADIO SVOJ PUT: Hrvat u borbi života protiv britanskog projekta

Čalić će se tada u borbi večeri boriti s Britancem Joshuom Buatsijem za internacionalni WBA pojas u poluteškoj kategoriji, a Babić, poznat kao ‘The Savage’ borit će se u jednoj od predborbi s 36-godišnjim Ircem Niallom Kennedyjem.

‘Spreman na sve’

Hrvatski boksači u subotu su bili na službenom vaganju i sada je sve spremno za velike okršaje.

[VIDEO] ‘POTPUNO SAM DRUGAČIJI OD DRUGIH, NITKO MI NIJE SLIČAN’: Babić se sprema za meč s opasnim Ircem, otkrio je što možemo očekivati

Čaliću je vaga pokazala točno 78 kilograma, a hrvatski boksač najavio je da u ring ulazi maksimalno spreman.

“Dat ću sve od sebe i pokušat ću pobijediti, naravno. Moj stil je pogoditi i ne biti pogođen, no vidjet ćemo. Spreman sam na sve”, izjavio je Čalić.

Ista kilaža

Bouatsiju je vaga također pokazala 78 kilograma, a on je uoči borbe s Hrvatom rekao sljedeće:

“On je nepobijeđen i gladan je. Želi se boriti, želi pobijediti. Ima stav kao ja. Sada sam hladan i miran dok razgovaramo, ali u ringu sam druga osoba.”, rekao je Britanac.

Babić lakši od Irca

Drugi hrvatski boksač, “Divljak” (The Savage) Babić u meč s Kennedyjem ulazi s 96,6 kilograma, dok je kazaljka Ircu pokazala skoro tri kile više.

“Bit će teško aktivirati ‘Divljaka’ jer mi je on dobar prijatelj i ne želim ga ozlijediti, no to ću morati napraviti u ringu”, najavio je Babić.

Kao glavni događaj večeri gledatelji će na RTL 2 TV od 23 sata moći pogledati susret za WBA internacionalni poluteški pojas između Joshue Buatsija i Marka Čalića, dok u jednoj od predborbi pratimo i Alena Babića protiv Nialla Kennedyja. Obje borbe u tekstualnom prijenosu UŽIVO moći pratiti na portalu Net.hr.