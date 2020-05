[VIDEO] BARCELONIN VUNDERKIND ‘UNIŠTIO’ RAKITIĆA: Mnogi su ga nakon ovog proglasili gotovim

U četvrtak su se na društvenim mrežama pojavile snimke s jednog starijeg treninga španjolskog prvaka Barcelone koja se trenutno priprema za nastavak sezone nakon pauze zbog pandemije koronavirusa.

UGLEDNI STRUČNJAK PODIGAO BURU: ‘Za koga navijaju suci, Real ili Barcu? Sviđalo se to njima ili ne, situacija je ovakva…’

Na tim videozapisima u prvom je planu umijeće Barceloninog “čuda od djeteta”, 17-godišnjeg Ansua Fatija koji je briljirao i lakoćom nadmudrivao svoje suigrače. Najgore je prošao hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić kojeg je Fati na jednom snimci driblingom srušio na pod, a na drugoj mu spretno oduzeo loptu pred nosom.

Nakon pojave tih snimaka navijači su na društvenim mrežama “razapeli” dokapetana Vatenih.

“Počivao u miru, Ivane”, “Poslao ga je nazad u Sevillu”, “Povuci se u mirovinu” i “Rakitić je Ansuova omiljena igračka na treningu. Star i spor protiv mladog i kreativnog”, samo su neki od komentara na Twitteru.

🔵🔴 17 year-old Ansu Fati has made a huge impact since bursting on to the scene for Barcelona:

✅ 24 Games

⚽️ 5 Goals

🅰️ 1 Assist

The winger is blessed with exceptional pace, good ball control and is deadly in one-on-one situations. Massive talent with world at his feet! 🔥 pic.twitter.com/Wy6ZfJY0lb

— Soccer Manager Games (@SoccerManager) May 21, 2020