[VIDEO] BADELJ SE JAVIO IZ IZOLACIJE: Evo što je Vatreni rekao o situaciji u Italiji i o tome hoće li biti Europskog prvenstva

Sve nogometne utakmice u Italiji su otkazane, a nema niti drugih javnih okupljanja

Hrvatski nogometni reprezentativac Milan Badelj član je talijanskog prvoligaša Fiorentine, kluba iz Firence, u kojoj su na snazi posebne mjere zbog epidemije koronavirusa.

Italija je europska zemlja koja je najviše pogođena koronavirusom. Sve nogometne utakmice su otkazane, nema niti drugih javnih okupljanja tako da su svi stanovnici u svojim domovima.

Slučajevi koronavirusa u njegovoj ekipi

“U redu smo, cijela obitelj, supruga, punica i mali. Izolirani smo u stanu jer je bilo par slučajeva u našoj ekipi koji su ispali pozitivni, tako da smo svi u toj nekoj kućnoj izolaciji”, rekao je Badelj za RTL.

U momčadi za koju Badelj igra dva nogometaša su bila pozitivna na testiranju na koronavirus.

‘Situacija je konfuzna’

Koliko znam osim njih koji su bili pozitivni i koji su testirani, nitko drugi se nije testirao jer nitko drugi nije bio dovoljno loše. Velika je vjerojatnost da ima još zaraženih, samo trenutno tih tampona nema dovoljno tako da se ne testiraju svi koji se u tom trenutku osjećaju malo slabije. Svi se drže u kućnoj izolaciji, pokušava se stupiti u kontakt sa svim osobama s kojima su zaraženi bili u kontaktu. Pokušava se liječiti ono što se nije uspjelo spriječiti”, rekao je i zatim otkrio kakonije pretjerano zabrinut, ali svejedno poziva na oprez:

“Ne mogu reći da sam previše zabrinut jer ipak smrtnost je u niskom postotku pa će velika većina slučajeva biti riješena. Situacija je malo konfuzna, malo je nezgodno jer si izoliran, ali koronu treba shvatiti ozbiljno jer je takva kakva je – jako zarazna. Zatvoreni smo doma i čekamo.”

O Euru

Zbog pandemije koronavirusa postoji mogućnost da će se odgoditi Europsko prvenstvo. O tome će UEFA odlučuivati sljedeći utorak, a Badelj očekuje odgodu.

“Ako odluka bude donesena u utorak, onda očekujem da će Euro biti pomaknut. Sad hoće li se naći neka varijanta da se odigra do kraja godine u zimskoj pauzi ili će biti prolongirano skroz do kraja iduće sezone, to mogu samo nagađati. Jedino što je u svemu normalno je da je sve stalo. I sport i sva druga kulturna događanja te da se maksimalna pozornost daje isključivo trenutnoj situaciji”, zaključio je.