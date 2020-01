Jedan od junaka reprezentacije stao je pred kamere RTL-a dan prije finala

Pred hrvatski rukometašima finale je Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske. Jedan od onih od kojih se najviše očekuje je Igora Karačič, čovjek koji je asistirao Željku Musi za pobjedu nad Norveškom u polufinalu.

ČOVJEK KOJI JE SPASIO KAUBOJE DAN NAKON TRIJUMFA OTVORIO DUŠU: ‘Nisam ni razmišljao o sedmercima, smo mi je jedno bilo u glavi’

„To je sport. Pokazali smo karakter i kako hrvatsko srce kuca. Svi grači su bili na nivou. Hrvatska je jučer odigrala nogometnu utakmicu… Pošto igramo na nogometnom stadionu. Lijepo je da se možemo boriti za zlato koje Hrvatska još nema“, rekao je Karačić za RTL. Bila je to utakmica živaca.

„Mi Hrvati ne znamo drugačije. Sada se moramo fokusirati da pokušamo sanirati ozljede. Ako nismo pravi i na 100 posto to nije to. Nadamo se da ćemo se pokrpati i ostati čvrsto na zemlji. Jako želimo zlato donijeti u domovinu. Moramo se skupiti ova 24 sata i uraditi on što Hrvatskoj nedostaje i popeti se na vrh“, dodao je. Kauboji nisu bili favoriti na ovom Euru.

„Uloga favorita dolazi iz toga kako ste prošli na prethodnim natjecanjima. Mi nismo briljirali, ali znali smo da imamo dobar kolektiv i bilo je pitanje kad će se to dogoditi…. Uvijek dajemo sve od sebe, dečki su pravi borci i stvarno sam ponosan na njih“, završio je.