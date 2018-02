[VIDEO] ALJOŠA ASANOVIĆ DEBITIRAO POBJEDOM U AUSTRALIJI: Njegov igrač zabio gol kakav se jednom viđa

Harris je samo pokušao spasiti da lopta ne ode u gol aut, a na kraju je zabio jedan od bizarnijih golova u povijesti

Aljoša Asanović debitirao je na klupi Melbourne Knightsa i to pobjedom od 3-2 protiv Oakleigha. No slavu mu je u debiju na klupi ukrao njegov igrač Kym Harris koji je zabio uistinu nevjerojatan pogodak.

Pri vodstvu Melbournea 2-1 u 73. minuti, Harris je trčao za jednom loptom koja je išla prema gol autu. Uspio je doći do nje prije braniča protivničke momčadi i napucati ju u zrak, tek toliko da ne ode izvan igre.

No na iznenađenje svih, a posebice vratara Oakleigha, lopta je čudnom putanjom došla do golmana koji se nije niti pomaknuo te se od njega odbila u gol.



Do kraja utakmice gosti su uspjeli zabiti još jedan gol, ali do remija nisu mogli te je Asanović tako stigao do prve pobjede u prvenstvu.