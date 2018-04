VEZNJAK UNITEDA RAZBJESNIO NAVIJAČE GRAĐANA: Herrera pljunuo na grb Manchester Cityja pa se poslije opravdavao

Španjolski veznjak nepromišljenim je potezom izazvao burne reakcije navijača Cityja

Manchester United u velikom je gradskom derbiju nakon preokreta slavio protiv gradskog rivala Manchester Cityja sa 3-2. Momčad Josea Mourinha gubila je 2-0 nakon prvog poluvremena, a Crveni vragovi kao da se nisu pojavili na utakmici.

No u drugom dijelu, potpuni preokret. United je istrčao razigraniji što je i rezultiralo sa nova tri gola te na koncu i pobjedom Uniteda. No osim same utakmice, navijače Građana posebno je zainteresirao incident kojeg je izazvao veznjak Uniteda, Ander Herrera.

Ander Herrera spits on the Manchester City badge as he walks off the pitch. Love Ander 😂 #mufc pic.twitter.com/vaV3lOTZco — Ammad United  🤘😈 (@Ammadutd) April 8, 2018

Herrera je naime na putu do tunela došao do grba Manchester Cityja te potom pljunuo na njega. Iako mnogi smatraju da je to učinio namjerno, sam igrač tvrdi kako je to učinio nesvjesno, ali rijetki su oni koji vjeruju u njegovu priču.