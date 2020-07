Na Otoku je bio među najboljim igračima

Danski veznjak Christian Eriksen, koji je dugo vremena glasio kao nasljednik Luke Modrića u Real Madridu, stigao je ovog siječnja u Inter kao veliko pojačanje. No, tamo nije uspio reprizirati igre iz Tottenhama pa se počelo šuškati da bi već ovog ljeta mogao napustiti Milano.

Naime, Sport Mediaset tvrdi da se Inter spreman oprostit od njega za 60 milijuna eura, što bi predstavljalo ogroman profit za Nerazzurre s obzirom na to da su ga platili 20 milijuna.

Antonio Conte sada ima drugu ideju te bi rado u svoju momčad doveo Artura Vidala, igrača kojeg je vodio dok je bio na klupi Juventusa. Čileanac je na izlaznim vratima Barcelone, a slavni Talijan njegov je veliki obožavatelj i zagovornik pa se njegov dolazak u Inter čini dosta logičnim.

Što se tiče Eriksena, on je za Tottenham igrao od 2013. godine kada je za 12 milijuna eura stigao iz Ajaxa. U dresu londonskog kluba upisao je 305 nastupa i postigao 69 golova, međutim nije uspio osvojiti niti jedan trofej. Ima dva finala, lanjsko u Ligi prvaka, te 2015. u Liga kupu. Njegov dolazak davao je novu nadu Interu kako bi već ove sezone mogao prekinuti dominaciju Juventusa u Serie A i osvojiti svoj prvi Scudetto nakon 2010. godine. No, prema stanju tablici to će se teško dogoditi.