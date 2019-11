Nakon četiri godine u bronce na SP odlučili su mu se zahvaliti

Trener PPD Zagreba Veselin Vujović više nije izbornik Slovenije.

“Nakon četverogodišnjeg ciklusa predsjedništvo Rukometnog saveza Slovenije ocijenilo je, ne gledajući vrhunske rezultate, da je potrebno pronaći novu energiju. Iz toga razloga dogovorili smo raskid suradnje s Veselinom Vujovićem. Nemamo puno vremena, ali vjerujemo da će biti dovoljno da pronađemo kvalitetno rješenje. Do sredine prosinca imat ćemo novog izbornika“, pojasnio je predsjednik Slovenskog rukometnog saveza Franjo Bobinec šokantnu odluku malo više od mjesec dana prije Europskog prvenstva.

Nakon što je stigla potvrda ove vijesti oglasio se i Vujović

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na današnji seji soglasno sklenilo, da prekine pogodbo o sodelovanju s selektorjem moške članske reprezentance Veselinom Vujovićem. RZS bo v skladu s postopki svojih organov novega selektorja izbral do sredine decembra.

“Ne znam što će oni reći, ali ja mislim da je to zbog onoga što se dogodilo na minuti odmora na utakmici PPD Zagreba. To je dovelo do pobune drugih igrača. Doveli su me zbog mog kartaktera, a sada i maknuli”, izjavio je u razgovoru za makedonski G-sport.

Na klupi Slovenije proveo je četiri godine, a najveći uspjeh doživio je 2017. kada su osvojili broncu na SP-u nakon što je Hrvatska prokockala devet golova prednosti.