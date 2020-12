VERSTAPPEN STARTA S ‘POLE POSITIONA’ U ABU DHABIJU: Hamilton se vraća nakon oduststva zbog koronavirusa

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu startat će s najbolje pozicije u nedjelju na VN Abu Dhabija, zadnjoj utrci sezone Formule 1.

Verstappen je bio prvi u kvalifikacijama s vremenom 1:35.246. Iza njega su Finac Valtteri Bottas i sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu koji se vratio na staze nakon što je deset dana bio odustan zbog COVIDa-19 .

YES, BOYS! Super happy with this pole position, everything came together. Mega job from the team today 💪 #KeepPushing #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/xHpjf3cbjJ

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 12, 2020