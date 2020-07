VELIKO RAZOČARANJE ZA REAL, BARCELONU I DRUGE VELIKANE: Igrač za kojim luduje pola Europe potpisuje novi ugovor i ostaje u Italiji?

Dvadesetčetverogodišnji španjolski vezni igrač i član talijanskog Napolija Fabian Ruiz već je prije nekog vremena privukao pažnju najvećih europskih klubova, među kojima su i španjolski giganti Real Madrid i Barcelona.

No, čini se da on neće promijeniti sredinu ovog ljeta.

Naime, kako javlja AS, Ruiz bi trebao potpisati novi ugovor s Napolijem, koji će ga za talijanski klub vezati do 2025. godine. Po njemu će Španjolac imati godišnju plaću od pet milijuna eura i postati jedan od najplaćenijih nogometaša Napolija.

#Napoli midfielder Fabian Ruiz has been targeted by the two Spanish giants #FCBarcelona and #RealMadrid, reportedly prompting the Partneopei to offer him a new five-year contract. #SerieA #LaLiga https://t.co/u0ZYsgcMqt pic.twitter.com/paKm5NxiA1

— footballitalia (@footballitalia) July 13, 2020