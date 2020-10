VELIKO RAZOČARANJE ZA MANCHESTER UNITED: Doveli su jednog od najboljih na svijetu, ali on neće tako brzo zaigrati za njih

Proslavljenom 33-godišnjem urugvajskom napadaču Edinsonu Cavaniju na kraju prošle sezone istekao je ugovor s francuskim Paris Saint Germainom, nakon čega je kao slobodan igrač potpisao za engleskog velikana Manchester United.

Cavani je u posljednjem desetljeću izgradio reputaciju jednog od najboljih napadača na svijetu i nakon odlaska iz PSG-a povezivao se s brojnim slavnim klubovima, među kojima su bili Real Madrid i Bayern Munchen, ali Urugvajac je u konačnici stigao među Crvene vragove, gdje je dočekan kao veliko pojačanje i igrač koji bi trebao riješiti sve probleme u napadu.

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020