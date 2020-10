VELIKO IZNENAĐENJE U SKUPINI U KOJOJ IGRA RIJEKA: Napoli izgubio na otvaranju Europske lige

Nogometaši Arsenala, Rome i Rangersa otvorili su Europsku ligu gostujućim pobjedama protiv Rapida, Young Boysa i Standarda.

Roma je u susretu skupine A na gostovanju pobijedila Young Boyse sa 2-1 okrenuvši rezultat u posljednjih 20 minuta utakmice. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Nsamea iz kaznenog udarca, izjednačio je Bruno Peres u 69. minuti, a pet minuta kasnije Kumbula je donio pobjedu rimskom sastavu.

Arsenal je identičnom rezultatom u Beču slavio protiv Rapida u dvoboju iz B skupine. I u ovom susretu domaćin je poveo, Fountas je u 51. minuti zabio za 1-0. Izjednačio je David Luiz u 70. minuti, a četiri minute kasnije Aubameyang je doveo goste u prednost koju su obranili do kraja. Mateo Barać je odigrao cijeli susret za Rapid.

Bayer Leverkusen je u skupini C deklasirao Nicu sa 6-2. Golove za “Apotekare” zabili su Amiri (11), Alario (16), Diaby (61), Bellarabi (79, 83) i Wirtz (87), dok su za francuski sastav strijelci bili Gouiri (31) i Claude-Maurice (90).

14 – AZ have won a European away game against a team from one of the top-5 leagues for the first time in 14 years, since their 1-2 win at Sevilla in 2006 they had lost nine of their 10 such encounters (D1). Resolve. pic.twitter.com/bf7Up59Sh6

— OptaJohan (@OptaJohan) October 22, 2020