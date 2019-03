VELIKI ŽUTI OTVORIO DUŠU: Dinamo ili Zvezda, Real ili Barca, Messi ili Ronado? Evo što je Prosineški odgovorio

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti hrvatskog nogometa progovorio je o nizu zanimljivih tema

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki oporavio se od dvije operacije i nakon nekoliko mjeseci pauze vratio se izborničkom poslu. U razgovoru za Sport klub otvorio je dušu te je progovorio o brojnim zanimljivim temama.

“Nakon svega što mi se događalo, mogu reći da sam dobro. Sve je dobro završilo i sad se počinjem vraćati u normalu. Što ej bio razlog operacijama? To je jednostavna stvar zbog koje je najvažnije doći na vrijeme da ne bude sepse, imao sam problema s crijevima. Liječnici to kažu drukčije, a mi kažemo ‘puklo’ i tako. To je problem koji sam imao, potrajali su i oporavak i operacija, ali sad sam dobro”, kazao je na početku razgovora.

Svugdje ga cijene

Prije nego što se osvrnuo nas Dinamo, Zvezdu, Messija i Ronalda progovorio je o tome zašto ga cijene širom bivše države. U prvom redu ističe da to vjerojatno ima veze s načinom ponašanja.

“Uz to su sigurno važni i rezultati. Mi smo ušli u povijest Crvene zvezde osvojivši Kup prvaka, vjerujem da će se to teško ponoviti, pogotovo među ovim klubovima koji ulažu milijune. Ali mislim da te ljudi kroz život i ponašanje ljudi zavole ili te ne vole. Moram biti sretan što se toga dijela tiče, to je lijepo, nikada nisam imao problem tamo gdje sam došao”, kazao je.

Progovorio je potom o slučaju Vranješ.

“Mislim da smo o tom slučaju već sve rekli i da to ne treba potencirati. Mogu samo reći da je Ognjen u ovom trenutku bez kluba, uz sve afere koje su evidentne i nisam ih ja izmislio. Dok je igrao za reprezentaciju dao je svoj maksimum i zbog toga ostaje žal. Nije Robert Prosinečki otjerao Vranješa, kao što svi pričaju, nego je on otjerao sebe sama”, poručio je.

Dinamo ili Zvezda?

“Dinamo ili Zvezda? Kao klinac mi je jedini san bio da igram za Dinamao. To je bilo tako. Zbog nekih situacija sam otišao u Zvezdu gdje sam napravio najveće rezultate. Oba kluba su mi draga. To je jendostavno tako. Zvezda mi je kao i treneru dala šansu. To je jedan veliki klub. Puno mi je toga ddala. Za oba kluba sam dao što sam dao. Mogu samo biti ponosan na to”, kazao je.

“Real ili Barca? Isto tako. Imao sam sreće. Nije puno igrača bila u oba kuba. Real je moj prvi klub. Nekako sam više bio za njega, ali draga mi je Barcelona. Tko ne voli gledati Messija… Ronaldo ili Messi? Oba traju dugo. To je fenomen 12-13 godina biti na tom nivou. Ako hoćete čarobnjaka to je Messi, ako hoćeš jednog igrača koji je mašina onda je to Ronaldo. Ja volim više Messija u nekim stvarima, ali sigurno su to oba velika igrača”, odgovorio je.

Šuker ili Mandžukić?

“Šuker ili Mandžukić? Mi smo starija generacija. Mandžukić je sjajan, ali Davor je bio nešto nevjerojatno. Jedan je od najboljih gol igrača s kojima sam igrao”, iskren je Žuti.”Najdraži trenutak? Negdje nas je netko prepoznao 1987. U Čileu smo napravili veliki rezultat i tu su nas prepoznali. Čile je bin naša najveća odskočna daska”, kazao je.

“Najbolji trener? Ćiro? Cijela karijera me veže za njega. On ima svoje kvalitete i veliki je trener. Kad bih morao birati tko je moj najbolji trener onda je to Johan Cruyff i imao sam veliko zadovoljstvo da me vodi ako igrača”, završio je.