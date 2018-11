VELIKI ŽUTI BEZ DLAKE NA JEZIKU: Prosinečki otkrio Španjolcima što misli o Lovrenovim izjavama

Uoči prijateljske utakmce bivši Vatreni razgovarao je sa španjolskim novinarima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju će navečer u Las Palmasu odmjeriti snage sa Španjolskom. Uoči tog susreta izbornik BiH Robert Prosinečki dao je intervju madridskoj Marci. Tamo je među ostalim progovorio i o ispadima Dejana Lovrena poslije pobjede nad Furijom u Zagrebu ovog četvrtka.

ŠPANJOLCI KIPE ZBOG LOVRENA: ‘Nije samo vrijeđao Ramosa i reprezentaciju, napravio je nešto puno gore’

“Nisam iznenađen tim rezultatom. Hrvatska može pobijediti bilo koga. Zato je viceprvak svijeta. Ima sjajne igrače koji su ratnici. Izgubili su ovdje 6:0 što ih je moralo motivirati. Mi smo igrali tada u isto vrijeme, utakmicu ću tek pogledati. No, rekli su mi da je bila dobra i da je Hrvatska zaslužila pobijediti. Imala je sreće, ali ako želiš pobijediti protiv Španjolske, moraš imati sreće”, kazao je Prosinečki pa se osvrnuo na izjave hrvatskog braniča.

Os dejamos la entrevista a Robert Prosinecki. Estrella del fútbol en los '90, seleccionador de Bosnia, genio y figura https://t.co/M9LiSNg4un con @MiguelAngeLara pic.twitter.com/hd0HwJwvGF — MARCA (@marca) November 17, 2018

O pušenju

“Nešto sam čuo o tome, ali nisam pročitao u cijelosti. Ne mogu ulaziti u to što Lovren govori i misli, niti to ocjenjivati, ali sigurno da to nije bilo lijepo”, kazao je.

Tijekom razgovora priznao je da puši više nego u igračkim danima te da svojim igračima ne može zabraniti da to isto rade jer bi onda ispao licemjeran.

Španjolci u susretu Engleske i Hrvatske priželjkuju remi jer bi to značilo da oni idu na završni turnir Lige nacija.

“Može se i to dogoditi, ali Hrvatska može i pobijediti. Engleska ima novu generaciju mladih talenata, ali još jednom kažem Hrvatska može pobijediti svakoga. Neće se prestrašiti niti jedni niti drugi. Izaći će na teren na sve ili ništa i onda se baš može dogoditi da nitko ne pobijedi”, poručio je.