VELIKI ZAPLET NA TOURU: Francuz Alaphilippe uzeo bocu vode i ‘popio’ kaznu, sada više nije vodeći u ukupnom poretku

Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) izgubio je ukupno vodstvo na Tour de Franceu nakon što mu je izrečena kazna od 20 sekundi nakon što je prekršio pravilo i u zadnjih 20 kilometara pete etape uzeo bocu vode.

Naime, biciklistima je u zadnjih 20 km zabranjeno uzimanje vode i hrane što je Francuz prekršio.

Following the commissaries' decision, Julian Alaphilippe receives a sanction of 20 seconds for an un-authorised supply pickup.

Adam Yates is the new wearer of the Yellow Jersey.#TDF2020

— Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020