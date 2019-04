VELIKI USPJEH TAEKWONDAŠA UOČI SP-A: Vuletić, Pole i Tomić zlatne na President Cupu u Maroku

Ovaj turnir u Maroku je važan G2 turnir jer donosi dvostruke bodove za olimpijsku rang listu

Hrvatska taekwondo seniorska reprezentacija je, u sklopu priprema za skorašnje svjetsko prvenstvo koje se održava u Manchesteru, u subotu i nedjelju nastupila na jakom G2 turniru WT President Cup Afrikan Region u Agadiru u Maroku, a zlatne medalje su osvojile Bruna Vuletić (TK Marjan), Doris Pole (TK Dubrava) i Kristina Tomić (TK Osvit).

U subotu, prvog dana zlatne medalje Hrvatskoj su donijele Bruna Vuletić u kategoriji do 62kg i Doris Pole (TK Dubrava) u kategoriji do 73kg. U muškoj konkurenciji je Lovre Brečić (TK Marjan) u kategoriji do 63 kg zauzeo drugo mjesto, a njegov klupski kolega Toni Kanaet u kategoriji do 74kg treće mjesto.

Josip Teskera (TK Div Knin) je u kategoriji do 54 kg izgubio u prvom kolu gubi od domaćeg predstavnika, a Ivan Šapina (TK Osvit) je u kategoriji do 87kg izgubio u prvom kolu od olimpijskog pobjednika iz Rio de Janiera Cissea Cheicha Sallaha iz Obale Bjelokosti.

Prije SP-a pripreme u Makarskoj

Paula Antunović (TK Marjan) je u kategoriji do 46kg u prvom kolu pobijedila Sanju Maljković (TK Osvit), ali je u drugom kolu izgubila.

Drugog dana Kristina Tomić iz TK Osvit je u kategoriji do 49 kg osvojila prvo mjesto, a Nikita Glasnović (TK Marjan) u kategoriji do 57kg i njena kolegica iz kluba Matea Jelić u kategoriji do 67kg treće mjesto. Još jednu medalju, broncu osvaja Vedran Golec (TK Osvit) u kategoriji iznad 87 kg.

Od ostalih hrvatskih boraca Iva Radoš (TK Metalac) je u kategoriji iznad 73kg poražena u prvom kolu, a u muškoj konkurenciji je Piero Marić (TK Casper) u kategoriji do 80kg zaustavljen u drugom kolu, dok je Luka Horvat (TK Osvit) u kategoriji do 80kg natjecanje završio u prvom kolu.

Svjetsko prvenstvo u Manchesteru se održava u svibnju, a reprezentaciju čekaju još pripreme u Makarskoj. Ovaj turnir u Maroku je važan G2 turnir jer donosi dvostruke bodove za olimpijsku rang listu.