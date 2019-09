VELIKI USPJEH HRVATSKE TAEKWONDAŠICE: Matea Jelić srebrna na Grand Prix turniru

Hrvatica je u finalu poražena od Francuskinje

Hrvatska taekwondoistica Matea Jelić, članica TK Marjan osvojila je u subotu srebrnu medalju u kategoriji do 67 kg na Grand Prix turniru G-4 kategorije koji se održava u japanskom gradu Chibu.

Ona je drugog dana turnira na putu do polufinala slavila protiv Belgijanke Craen Indra (6-5) u prvom kolu, zatim protiv Brazilke Santos Caroline (2-0) u drugom kolu i u četvrtfinalu protiv članice TK Dubrave Doris Pole (4-0).Za nastup u finalu je sa 8-2 bila bolja od predstavnice Kine Yungfei, a onda je u finalu pokleknula protiv Francuskinje Magde Henin koja je bila bolja sa 5-4.

Golec do četvrtfinala

Prije nje prvog dana turnira od ostalih hrvatskih predstavnika na borilišta su izašli Nikita Glasnović (TK Marjan) koja je u kategoriji do 57kg zaustavljena u četvrtfinalu, Bruna Vuletić (TK Marjan) koja je u istoj kategoriji poražena u prvom kolu kao i njihov klupski kolega Lovre Brečić u muškoj konkurenciji u kategoriji do 68kg.

Drugog dana su na tatami izašli Leon Glasnović (TK Marjan) u kategoriji do 58kg, ali je zaustavljen u prvom kolu dok je Vedran Golec (TK Osvit) u kategoriji do 80kg stigao do četvrtfinala, kao i Doris Pole (TK Dubrava).

Prvih šest ide na Igre

U Chibuu na turniru G4 kategorije koji okuplja 32 najbolja borca s olimpijske liste je 11 hrvatskih taekwondoaša koji love bodove za normu za OI u Tokiju iduće godine. Prvih šest najboljih boraca na olimpijskoj listi osigurava izravan plasman na Olimpijske igre u Tokiju 2020., a do zatvaranja te liste ostala su svega još tri mjeseca. Mateja Jelić je peta na olimpijskoj rang listi, a Nikita Glasnović sedma, dok je Lovre Brečić osmi.

Na borilišta još trebaju izaći Kristina Tomić (TK Osvit, -49kg), Lena Stojković (TK Marjan, -49kg), Toni Kanaet (TK Marjan, -80kg) i Ivan Šapina (TK Osvit, +80kg).