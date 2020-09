Velški reprezentativac, strastveni igrač golfa, malo manje strastveni nogometaš i najomraženiji igrač Real Madrida, Gareth Bale, konačno odlazi iz Real Madrida.

Trener Zinedine Zidane ga je otpisao odavno zbog manjka zalaganja i činjenice da mu nogomet nije na prvom mjestu, utakmice prati ili s tribina ili s klupe za pričuve i pritom je nekoliko puta uhvaćen kako radi grimase i praktički se ruga klubu. Real se Balea želi riješiti svim silama, i čini s da su u tome napokon uspjeli.

Gareth Bale is coming back to Tottenham. The agreement is getting closer – last details then the deal will be done. Bale already told to his teammates that he’s going to #THFC.

“This is the closest Gareth has been to leave, talks on-going”, also said his agent Barnett to BBC. ⚪️ https://t.co/r8sn5sVSdc

