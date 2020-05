Savjetnik za sportsku politiku Hajduka, Mario Stanić, i sportski direktor kluba, Ivan Kepčija, napravili su veliki posao. Naime, ako je vjerovati pisanju Dalmatinskog portala, na Poljud bi uskoro trebao doći kapetan kadeta Rijeke Franjo Lazar (17).

O kakvom je talentu riječ najbolje govori što se tijekom prošlog prijelaznog roka povezivao s Werderom, Bayer Leverkusenom, a potom Dinamom i Osijekom.

Vranjes added that Bayern are also interested in HNS Rijeka midfielder Franjo Lazar (16) pic.twitter.com/Svoec8V0Pf

— The Munich Times (@munich_times) May 13, 2020