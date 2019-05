VELIKI UDARAC ZA RIJEČANE: Na Dinamo u finalu Kupa idu vjerojatno bez najveće uzdanice

Još uvijek nije posve spreman, a bol ne jenjava

Dva su dana ostala do finala Hrvaskog nogometnog kupa. Na stadionu Aldo Drosina u Puli sučelit će se Dinamo i Rijeka koja će nastojati uzvratiti za poraz u Varaždinu prije dvije godine.

Međutim, velike su šanse kako će to morati bez možda i svoje najveće uzdanice Alexandera Gorgona. Austrijanac je, mislilo se prvotno, završio sezonu nakon artroskopije stopala, no vratio se prošli tjedan u utakmici s Osijekom odigravši deset minuta u Gradskom vrtu, no povratne informacije nisu bile dobre.

Gorgon još uvijek nije posve spreman, a bol još ne jenjava, stoga će Rijeka vrlo vjerojatno bez njega otvoriti finale premda postoje šanse da utakmicu započne makar na klupi.

30-godišnji Bečanin u 30 nastupa ove sezone zabio je deset pogodaka te je triput bio asistent.