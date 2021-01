Nakon svega dva i pol mjeseca posudbe, Leicester City je opozvao bivšeg hrvatskog reprezentativca, Filipa Benkovića, nazad u svoje redove. U Cardiffu je trebao ostati do kraja sezone, ali u prvom dijelu prvenstva u 18 utakmica skupio je samo jedan nastup pa ga je Leicester povukap s posudbe.

Međutim, trener Brendan Rodgers ne vidi ga u svojoj momčadi i proslijedit će ga na novu posudbu. Iako se činilo da će u Celtic, za koji je već igrao u sezoni 2018.-2019. od toga neće biti ništa.

Daily Mail piše kako je Leicester sve dogovorio sa sestrinskim klubom, belgijskim OH Leuvenom, te će Hrvat tamo na posudbu.

Leicester defender Filip Benkovic to join Belgian side OH Leuven on loan for the rest of the season https://t.co/NRK2rDhYwb

— MailOnline Sport (@MailSport) January 9, 2021