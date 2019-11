VELIKI UDARAC ZA HRVATSKU DAVIS CUP REPREZENTACIJU: U obranu naslova kreće bez Čilića

Hrvatska je u skupini s Rusijom i Španjolskom

Teniska reprezentacija Hrvatske u obranu naslova pobjednika Davis Cupa krenut će bez Marina Čilića koji ima problema s koljenom.

Čilić je vijest da neće nastupiti u Madridu na inauguralnom Davis Cupu objavio na svojoj Facebook stranici.

Manji zahvati

“Zadnja godina i pol su za mene doista bile pravi izazov, i fizički i mentalni. Iako sam svakodnevno provodio puno vremena kako bih tijelo održavao zdravim i spriječio ozljede, ponavljajuća ozljeda koljena, koja me muči još od juniorskih dana, zadavala mi je sve više i više problema”, pojasnio je Čilić svoju odluku na Facebooku.

“Liječnički tim mi je sredinom godine savjetovao da je najbolje za mene podvrgnuti se operaciji koljena kako bih ozbiljnije riješio problem. Međutim, ustrajnost s moje strane se očito isplatila jer sam se upravo vratio s pregleda koji je pokazao da je koljeno u puno boljem stanju nego sredinom godine i operacija u ovom trenutku neće biti potrebna. Bez obzira na te dobre vijesti, svejedno ću se morati podvrgnuti jednom ili više manjih zahvata na koljenu koji će me odvojiti od terena sljedećih nekoliko tjedana što znači da neću moći nastupiti na Davis Cupu ove godine. Jako sam se veselio biti opet dio tima i atmosfere u kojoj smo lani podigli pobjednički pehar. Bez obzira na ovu tešku odluku s moje strane, sigurno ću biti najvjerniji navijač naše reprezentacije za koju vjerujem da će nas opet učiniti ponosnima”, dodao je.

Protiv Rusa i Španjolaca

Hrvatska će u Madridu braniti naslov pobjednika Davis Cupa. Završnica, koja se igra u Madridu od 23. do 25. studenoga, ove je godine prvi put u novom formatu, turnirskom. Hrvatska je u skupini sa Španjolskom i Rusijom, a u četvrtfinale prolaze pobjednici šest skupina i dva najbolja drugoplasirana. Igraju se po tri meča: dva pojedinačna i jedan parova, na dva dobivena seta.

Izbornik Željko Krajan na raspolaganju sada ima najboljeg hrvatskog tenisača Bornu Ćorića, te Matu Pavića, Ivana Dodiga i Nikolu Mektića, a kako je Čilić otpao zbog ozljede, može priključiti novog igrača.

Idući najbolje rangirani hrvatski tenisač je Viktor Galović koji je 243. na ATP ljestvici, no “Sportske novosti” danas pišu kako je Krajan već pozvao 40-godišnjeg Ivu Karlovića. Karlović se bio oprostio od reprezentacije, no već je jednom “uskočio” pomoći reprezentaciji i to u finalu Davis Cupa protiv Argentine 2016. kada je zbog ozljede ispao Borna Ćorić.