U četvrtak su još dvojica nogometaša vodećeg sastava talijanskog prvenstva milanskog Intera, urugvajski veznjak Matias Vecino te nizozemski stoper Stefan de Vrij, bili pozitivni na testiranju na koronavirus te je stoga milanska lokalna sanitarna agencija odlučila odgoditi subotnji susret 28. kola Serie A u kojemu je Inter trebao ugostiti Sassuolo, objavila je talijanska novinska agencija ANSA.

📑 | COMMUNICATION@Stefandevrij & @vecino have both tested positive for Covid-19.

The ATS of Milan has decided to postpone #InterSassuolo, originally set to be played Saturday 20 March 👉 https://t.co/f5tELtJtJ4

— Inter (@Inter_en) March 18, 2021