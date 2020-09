VELIKI TRANSFER JE I SLUŽBENO GOTOV, SUAREZ STIGAO U REDOVE BARCELONINOG VELIKOG RIVALA: Kataloncima se smiješi dobra zarada

Suarez je bio član Barcelone od 2014. do 2020. godine

Urugvajski napadač Luis Suarez (33) potpisao je u petak dvogodišnji ugovor sa španjolskim nogometnim prvoligašem Atleticom iz Madrida u koji je stigao iz Barcelone.

MRAČNA POZADINA RAKITIĆEVA I SUAREZOVA TRANSFERA: Zašto Barcelona svoje zvijezde pušta besplatno ili ispod cijene?

Suarez je u Atletico stigao bez odštete nakon što je s Barcelonom dogovorio raskid suradnje, no madidski sastav bi mogao platiti katalonskom i do šest milijuna eura ovisno o bonusima.

MESSI BIJESAN ZBOG SUAREZA: ‘Nisi zaslužio da ti ovo naprave, ali više me to ne iznenađuje’

“Dolaskom Suareza, Atletico je dobio odličnog golgetera s bogatim iskustvom u Europi”, objavio je Atletico.

Suarez je igrao za Barcelonu od 2014. do 2020. godine, a prethodno je od 2007. do 2011. nosio dres Ajaxa, a od 2011. do 2014. Liverpoola.