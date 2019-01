VELIKI REVANŠ NA POMOLU: ‘Želim se boriti protiv Stipe i dati mu ono što su pripada. Ali opet ću ga prebiti…’

Aktualni UFC-ov prvak Daniel Cormier odradio je ovih dana nekoliko intervjua u kojima se dotakao i Stipe Miočića. Gostujući kod Areila Helwanija pojasnio je koliko mu je značilo drugo osvajanje naslova.

“Finale hrvačkog prvenstva, poraz na olimpijskim igrama, dva poraza od Jonesa… Sve su to prilike koje sam zaslužio, ali nikada nisam zaslužio taj jedan trenutak gdje je sav sjaj na meni. Čak i kao poluteškaški prvak sam imao drugu najdužu vladavinu nakon Jonesa. I u tom sam segmentu živio u Jonesovoj sjeni. Ali kada sam nokautirao Stipu Miočića, najboljeg teškaša svih vremena, to mi je omogućilo da konačno dođem na svoje i uistinu budem glavna faca i sva moja postignuća prije su na drugom mjestu naspram tih posljednjih pobjeda u teškoj kategoriji”, rekao je Cormier, čije riječi prenosi Fightsite.

Poruka Whiteu

On je najavio kao planira u mirovinu nakon što odradi borbu u ožujku s Brockom Lesnarom, no napominje kako će oproštajnu borbu možda morati pomaknuti zbog ozljede.

U razgovoru za MMA Hour Lukea Thomasa još je jednom ponovio kako se planira boriti još jednom unatoč inzistiranju šefa UFC-a Dana White da promijeni odluku.

“Dana White govori kako se ja mogu boriti još tri ili četiri puta, nada se tome. Nije da ja ne mogu, nisam primijetio da sam usporio ili oslabio. Vidjet ćemo što će biti, ali i dalje namjeravam vrlo brzo završiti s ovime svime. Mnogi bi željeli da se borim protiv Jonesa, ali ne znam što će biti. Lesnar? Nitko ne zna što je u ovom trenutku s njim Nitko ne zna što je s njegovim testiranjima na doping”; kazao je i nastavio.

Miočić prva želja

“Ukoliko se ne bude mogao boriti, ja ću se boriti protiv Stipe Miočića. Pričao sam s Danom Whiteom prije koji dan i on je govorio o mojim borbama protiv Brocka Lesnara ili Jona Jonesa. Ja sam mu tada rekao, ukoliko ne bude Lesnara, Stipe mora biti prvi. On je to zaslužio i to govorim od samog početka. Ukoliko ne bude Brocka, želim se boriti protiv Stipe i dati mu ono što su pripada, revanš za titulu. Opet bih ga prebio, ali bih mu svakako dao šansu da se ponovno bori za taj pojas”, poručio je Cormier.