VELIKI REPOVI NAKON HAJDUKOVE POBJEDE NAD INTEROM: Gosti bijesni na sudačke odluke; ‘Došao sam do njega i pitao ga čega se boji’

Inter je u ovom trenutku sa 17 bodova posljednja momčad na ljetstvici HNL-a

Prvoj utakmici nastavka Prve HNL nakon gotovo tromjesečne stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa Hajduk je na praznom Poljudu svladao Inter iz Zaprešića sa 2-1 (0-1), a nakon utakmice gosti iz Zaprešića imali su puno pritužbi na suđenje Zdenka Lovrića.

HAJDUK U DRAMATIČNOJ UTAKMICI SLAVIO PROTIV INTERA: Caktaš dvaput pucao penal, Dimitrov donio tri boda u 97. minuti

Vjerojatno ključni trenutak utakmice dogodio se u 55. minuti kada su suci odlučili ponoviti kazneni udarac za Hajduk nakon što je vratar Intera Matković obranio udarac Caktaša s bijele točke. No, linijski je sudac Pataki signalizirao glavnom sucu Lovriću da se vratar gostiju prerano pomaknuo za korak sa svoje linije pa se 11-erac morao ponoviti. Uslijedili su burni prosvjedi gostiju, no morali su se pomiriti s ponavljanjem kaznenog udarca, a kapetan domaćih je iz ponovljenog pokušaja u 60. minuti uspio poravnati.

SITUACIJE O KOJIMA ĆE SE JOŠ DANIMA PRIČATI: Caktaševo ponavljanje penala, crveni karton, sudačka nadoknada od preko deset minuta

Suđenje u prvom planu

A Hajduk je i do samog kaznenog udarca došao nakon gotovo petominutnog pregledavanja snimke. Naime, stoper Intera Soldo laktom je na svojoj gol-liniji blokirao udarac Jradija sa 10-ak metara, ali udarcu Hajdukova napadača prethodila je vrlo sumnjiva situacija. Juranović je na jedvite jade dostigao dugo ubacivanje u kazneni prostor gostiju i spriječio loptu da završi u gol-autu, dojam je kako ustvari u tome i nije uspio no niti nakon višeminutne analize putem VAR-a suci nisu mogli zaključiti je li lopta čitavim svojim obujmom prešla liniju i stoga su ostali pri odluci donesenoj na terenu.

Pogledaj fotogaleriju

Glavnom sucu Lovriću tehnologija je bila potrebna i kod procjene je li Soldo igrao rukom ili ne, a u toj je situaciji promijenio svoju odluku donesenu na terenu te pokazao na bijelu točku, a usto je Soldi pokazao crveni karton.

Kapetan gostiju u nevjerici

Nakon utakmice kapetan Intera Frano Mlinar za 24 sata podijelio je svoja razmišljanja o tim spornim situacijama.

“Bio sam nekoliko metara od tog Juranovićevog ubačaja i uvjeren sam da je lopta bila vani. Što se tiče Soldina igranja rukom, tu nema ništa sporno, čisti crveni karton i penal, ali do toga nije trebalo ni doći… Otrčali smo do monitora na kojem je sudac pregledavao snimku i tu sam se još jednom uvjerio da je lopta vani i kazao sam treneru Hajduka Igoru Tudoru da od penala i crvenog neće biti ništa. On mi je samo odbrusio…”, rekao je Mlinar.

‘Ne znam što se u ovoj državi smije, a što ne smije’

Zatim je otkrio što je rekao glavnom sucu:

“Da stvar bude gora, sudac mi je zbog prigovora dao žuti karton. Cijeli HNL zna me kao jednog od najkorektnijih igrača, nikad nisam nikog uvrijedio, prema sucima se uvijek odnosim s puno poštovanja. Došao sam do Lovrića i smirenim tonom ga pitao: ‘Čega se bojiš’? Ne znam što se u ovoj državi smije, a što ne smije.”

Hajduk je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto na ljestvici sa 48 bodova, jednim više od treće Rijeke, a dva više od četvrte Lokomotive, dok je Inter posljednji sa 17 bodova, koliko ima i deveti Varaždin, a dva boda više ima osma Istra 1961.