Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je i posljednjeg, trećeg suparnika u skupini D Europskog prvenstva iduće godine, a bit će to reprezentacija Škotske koja je u finalu play-offa u Beogradu pobijedila Srbiju s 5-4 boljim izvođenjem jedanaesteraca.

‘SRPSKA TRAGEDIJA. NISMO NI ZASLUŽILI OTIĆI’: Srbija u suzama nakon drame u Beogradu; ‘Ni nakon 20 godina nećemo vidjeti Euro’

Regularni dio utakmice završen je rezultatom 1:1, a u raspucavanju s bijele točke Škoti su bili uspješniji i izborili prvi Euro nakon 1996. godine.

Nakon tog susreta u srpskoj reprezentaciji došlo je do razmirica, a na udaru kritika javnosti i suigrača našao se Aleksandar Kolarov koji je odbio ući u igru u 119. minuti kako bi izveo jedanaesterac.

Sportski žurnal piše da se nakon poraza od Škotske srpski napadač Dušan Tadić javio Kolarovu i pokazao mu koliko je razočaran njegovim postupkom.

“Kapetane, ostavio si nas i izdao”, poručio je Tadić Kolarovu.

#Serbia forward Dusan Tadic reportedly called #Inter defender Aleksandar Kolarov after the defeat on penalties to #Scotland. ‘Captain, you betrayed us’. https://t.co/XF0Voje2r9#SerbiaScotland #Euro2020 #FCIM #SerieA #Calcio pic.twitter.com/FilYwJF847

— footballitalia (@footballitalia) November 17, 2020