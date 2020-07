Na Rujevici su svjesni kako ne odlučuju sami o sebi

Pitanje prvaka odavno je riješeno, no u posljednjih 90 minuta nogometnog prvenstva Hrvatske očekuje nas dramatična borba za drugo mjesto koje ove sezone vodi u kvalifikacije Lige prvaka. Osijek, Lokomotiva i Rijeka bore se za poziciju doprvaka koja ove sezone ima dodatnu vrijednost, donosi kvalifikacije za elitno nogometno natjecanja “Starog kontinenta”.

Dinamo je uvjerljivo prvi sa 77 bodova, Osijek i Lokomotiva imaju po 62 boda, no Osijek je bolji u međusobnom skoru, dok Rijeka ima bod manje. Dodatnu draž borbi za drugo mjesto daje činjenica da će Osijek i Lokomotiova igrati međusobno na stadionu Gradski vrt, dok Rijeka dočekuje Istru 1961. Računica je jasna, Osijek ili Lokomotiva pobjedom osvajaju drugo mjesto, Osijek može biti drugi i u slučaju remija, no tada Rijeka ne smije slaviti protiv susjeda iz Pule. Momčadi s Rujevice drugo mjesto donosi jedino pobjeda protiv Istre i remi u Gradskom vrtu.

Kulešević se žali na odluku HNS-a

Trener Osijeka Ivica Kuleševića neobično je miran uoči ‘povijesne’ utakmice za klub s Drave.

“Ne volim taj termin, povijesna. Mi smo u svaki dvoboj do sada ulazili kao da nam je upravo on najvažniji, tako je i sada, kada pada odluka. Imali smo odličnu sezonu i bilo bi sjajno za sve nas i naše navijače da je završimo na najbolji mogući način“, rekao je trener Bijelo-plavih.

Kulešević smatra kako je Osijek bolji, žali jedino što će se utakmica igrati pred praznim tribinama nakon odluke vodstva HNS-a da se zadnje kolo igra bez gledatelja.

“Oduzimaju nam time i onu najveću prednost domaćinstva. Sve se nekako lomi preko naših leđa, pa i mojih osobno, ali izdržat ćemo i to,” dodao je strateg Osijeka.

U tri međusobne utakmice ove sezone Osijek je ostvario dvije pobjede, po jednu u Gradskom vrtu i Kranjčevićevoj, dok je Lokomotiva slavila jednom.

Za Lokomotvu će gostovanje u Osijeku biti prvo od “dva finala”, koliko ih čekuje do konca sezone. Nakon posljednjeg kola prvenstva, ‘lokose’ 1. kolovoza u Šibeniku očekuje i finale Kupa protiv Rijeke.

“Slijedi nam spektakularna završnica prvenstva, do zadnje minute neće se znati tko će zasjesti na drugu poziciju. Bolje je za nas igrati u Gradskom vrtu pred praznim tribinama, nego uz gromko bodrenje domaćih navijača, koji su ove sezone često nosili Osijek do uspjeha. Nemamo što kriti, to je naša prednost,” kazao je trener Goran Tomić.

“Rekao sam igračima da moraju biti ponosni i sretni, jer u iduće dvije subote igramo dva finala. I kako god sve završni, ovo je povijesna sezona Lokomotive, koja s neusporedivo manjim budžetom od izravnih suparnika ravnopravno sudjeluje u borbi za vrh do zadnje sekunde,” dodao je.

Dva velika finala

S njim se složio i vratar Ivo Grbić.

“Ispred nas su dva velika finala. To nam je nagrada za sve što smo napravili u ovoj sezoni. Atmosfera u ekipi je sjajna, svi jedva čekamo doći na trening i to je naš najveći forte, svi uživamo u treninzima i zajedničkim druženjima. Mislim da nitko u ligi nema atmosferu u svlačionici kao mi,” kazao je Grbić nastavivši: “Svaka čast Osijeku, dvije godine nije poražen u Gradskom vrtu no dat ćemo sve od sebe da ih pobijedimo i plasiramo se u Ligu prvaka. Odlična smo ekipa i svi vjerujemo u našu pobjedu.”

Na Rujevici su svjesni kako ne odlučuju sami o sebi. Moraju pobijediti Istru i nadati se remiju u Osijeku.

“Bit će zanimljivo zadnje kolo. Spremni smo, čeka nas neugodna Istra 1961 koja je u posljednjim utakmicama dobro igrala, rekao je Simon Rožman, trener Rijeke,

“Istra ima svoju računicu, ali mislim da nisu još “glavama” u kvalifikacijama. Mi trenutno ne razmišljamo o Kupu, moramo se fokusirati na sebe i svoj sadržaj,” dodao je slovenski stručnjak.

Obje utakmice na rasporedu su u subotu u 21:05.