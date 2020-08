Silva u novi klub dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s engleskim Manchester Cityjem

Tridesetčetverogodišnji veznjak David Silva potpisao je ugovor sa španjolskim prvoligašem Real Sociedadom, u koji dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s engleskim Manchester Cityjem.

Silva je bio član Manchester Cityja deset godina, od 2010., a s Građanima je osvojio četiri naslova prvaka, dva FA kupa, pet Liga kupova i tri engleska Superkupa.

Lazio ispao

Madridski As je prije mjesec dana objavio da je bio u pregovorima s talijanskim Lazijem te otkrio da je bio na večeri sa sportskim direktorom kluba Iglijem Tareom i činilo se da je njegov dolazak u Rim bio gotova stvar, no u zadnji tren je došlo do preokreta.

Španjolski mediji pišu da je nakon dolaska Silve lako moguće da će Real Sociedad napustiti mladi Martin Odegaard koji bi se trebao vratiti s posudbe u Real Madrid.

Što to znači za Luku?

A to bi mogle biti loše vijesti za kapetana Vatrenih i važnog igrača Real Madrida Luku Modrića.

List blizak Kraljevskom klubu, Marca, je prošli tjedan objavila da trener Reala Zinedine Zidane želi povratak Odegaarda u momčad Reala, a to bi značilo da će on igrati umjesto Modrića u veznom redu.