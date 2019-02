VELIKI PREOKRET U BAYERNU: Kovač vratio osmijeh na lice najvećeg kritičara: ‘Da ste me pitali prije tjedan dana rekao bih da odlazi, ali sada…’

Kako se čini mogao bi veznjak ostati u Münchenu

Nogometaši Bayerna svladali su sa 3-1 (2-1) Schalke na svojoj Allianz Areni u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 21. kola.

Momčad Nike Kovača povela je autogolom Brume u 12. minuti. Gosti su izjednačili u 25. minuti preko Kutucua, ali samo dvije minute poslije Lewandowski je ponovno vratio prednost Bavarcima. Konačnih 3-1 u 57. minuti postavio je Serge Gnarby koji je glavom skrenuo loptu koju je škaricama prema vratima poslao asistent Lewandowski.

Sjajna predstava

Odličnu utakmicu odigrao je za Bayern James Rodriguez o čemu ponešto govori i njegov statistički učinak.

“Mislim da sam odigrao dobru utakmicu. Najvažnije je da smo pobijedili. Ovaj rezultat je pošten”, rekao je veznjak za Bild.

A kako se čini mogao bi on ipak ostati u redovima njemačkog prvaka nakon što mu istekne ugovor o posudbi u lipnju. Kao što je poznato on je u Bayern stigao iz Reala na dvogodišnju posudbu te ga klub može otkupiti za 35 milijuna eura po isteku iste.

Riješili nesuglasice?

Iako je izgledalo da do toga neće doći, pogotovo nakon nesuglasica s trenerom Nikom Kovače, novinar Fox Sporta Ezequiel Daray smatra da je došlo do preokreta.

“Da ste me pitali prije tjedan dana rekao bih vam da ga ne vidim u Bayernu iduće sezone. Međutim, nakon što sam danas razgovarao s njim, usudio bih se kladiti da će puno toga on još pružiti njemačkom klubu. I Rummenigge to želi”, poručio je i nastavio.

“Rummenigge ga želi zbog nogometnih vještina, ali i jer je njegov dres jedan od najprodavanijih. Kad je pjevač Black Eyed Peasa došao u Munchen samo je želio selfie s njim. On jača Bayernov brend u inozemstvu”, smatra Daray.