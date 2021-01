Zvijezda Barcelone mora obaviti pretrage pa će znati točno u kakvom je stanju

Nakon šokantnog remija protiv Japana na otvaranju svjetskog prvenstva u Egiptu, iz tabora hrvatske reprezentacije došla još jedna loša vijest. Jedan od naših najboljih igrača Luka Cindrić je otpao zbog ozljede i naputio Egipat.

Igrač Barcelone je tijekom utakmice protiv Japana obnovio ozljedu prepona, koja ga je mučila i ranije, i zbog toga se mora oprostiti od daljnjih nastupa u dresu hrvatske rukometne reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu.

“Prva izmjena je napravljena zato što nakon utakmice s Japanom, na inzistiranje igrača Cindrića, imali smo razgovor i on je rekao da zbog povrede, zato što je ozlijeđen, ne može više igrati. Ja sam u tom trenutku bio prisiljen da odlučim da umjesto njega dođe igrač Kević. To sam morao zato što mi u kampu gdje se sad nalazimo nemamo zdravstvene ustanove ili ne znam što da možemo nešto bitno promijeniti, nisam imao drugo rješenje”, pojasnio je prije nekoliko dana izbornik Lino Červar.

Cindrića u srijedu u Barceloni čekaju pretrage pa će znati u kakvom je stanju.

“Mislim da nije ništa preteško i preozbiljno i da će uz adekvatnu terapiju to biti OK. Imao sam već sličnih problema, no vidjet ćemo što će reći doktori. Postoji li mogućnost povratka u Egipat? Postoji, takav imamo dogovor ako s ozljedom bude sve OK. Nadam se i da će biti tako, jer silno želim pomoći ekipi i budem li zdrav stavljam se odmah na raspolaganje”, rekao je Cindrić za Sportske novosti.

U međuvremenu, Međunarodni rukometni savez (IHF) objavio je satnicu odigravanja utakmica u skupini II drugog kruga na Svjetskom prvenstvu u Egiptu u kojoj će igrati i Hrvatska. Hrvatska će tako u četvrtak u 1. kolu igrati u 18 sati protiv Bahreina, u 2. kolu u subotu protiv Argentine Kauboji će na teren također u 18 sati, dok će u posljednjem kolu u ponedjeljak protiv branitelja naslova Danske igrati u 20.30 sati, odnosno bit će to posljednji susret u skupini.

U drugi krug natjecanja Danska je prenijela četiri boda, Hrvatska tri, Katar i Argentina po dva, Japan jedan, a Bahrein nula bodova. Plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.