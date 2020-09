OGROMAN PREOKRET MARINA ČILIĆA ZA DRUGO KOLO US OPENA: Nakon tri i pol sata borbe za pamćenje svladao je Amerikanca Kudlu

U sljedećem kolu će igrati protiv Slovaka Norberta Gomnosa

Tri sata i 33 minute trebalo je Marinu Čiliću (ATP – 38.) za pobjedu nad Amerikancem Denisom Kudlom (ATP – 111.), do koje je stigao nakon što je suparnik imao 2-0 u setovima i vodstvo 5-3 u trećem setu, da bi konačan rezultat glasio 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3 za hrvatskog tenisača.

Bio je to osmi takav preokret u Čilićevoj karijeri, a polovicu ih je izveo na US Openu, na kojem ove godine nastupa po 12. put.

This is what former Grand Slam champs do. Marin Cilic comes back from 2 sets down to defeat Kudla 6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3 and is through to R2.@cilic_marin I #USOpen pic.twitter.com/Y62ayqAhXP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

Kudla dobio prva dva seta

Pobjednik US Opena 2014. prvi put je pao u zaostatak u petom gemu prvog seta, kad je Kudla do ‘breaka’ stigao ostavivši Čilića bez poena. Amerikanac rođen u Ukrajini tu je prednost držao do desetog gema u kojem je servirao za osvajanje prve dionice, ali do set-lopte nije stigao.

Čilić je vratio ‘break’, a u 12. gemu je izborio i set-loptu. No, ostao je neaktivan što je Kudla iskoristio, izvukao se i izborio ‘tie-break’. Početak odlučujućeg gema bio je odličan za Marina koji je poveo sa 2-0, ali je tu i stao. Izgubio je šest poena u nizu, a Kudla je drugu realizirao drugu set-loptu. Čilić se teško mogao nadati boljem ishodu seta u kojem je napravio 19 neforsiranih pogrešaka, a imao samo osam izravnih poena.

Priliku za povratak u meč Čilić je u drugom setu propustio u petom gemu, u kojem je imao tri break-lopte (15-40 i još jednu prednost). Za razliku od hrvatskog tenisača, Kudla je svoju prvu priliku pretvorio u, pokazalo se, nedostižnu prednost. Čilić je Amerikancu darovao ‘break’, tako što je napravio dvostruku pogrešku za Kudlino vodstvo 5-3 koje je domaći predstavnik već u sljedećem gemu realizirao i pretvorio u dva seta prednosti.

Agresivniji pristup

Američki 28-godišnji tenisač je ‘breakom’ za vodstvo 4-3 u drugom setu, ponovno uz statičnu Čilićevu ulogu, došao na korak do velike pobjede, a još mu se više približio kad je u sljedećem gemu asom spasio Čilićevu priliku za oduzimanje servisa.

Suočen s ispadanjem iz turnira, Čilić je iskoristio gem u kojem je Kudla uglavnom promašivao prve servise i agresivnijim pristupom stigao do izjednačenja na 5-5 te tako produžio nadu u još jedan veliki preokret u mečevima na tri osvojena seta.

Kudla je pod pritiskom jedne od najvećih pobjeda u karijeri počeo više griješiti, što je Čilić iskoristio te mu još jednom oduzeo servis i nizom od četiri gema osvojio treći set sa 7-5.

Pva meč lopta nakon tri i pol sata

Marin je u četvrtom setu nastavio igrati kao u završnici trećeg seta, što je rezultiralo puno uvjerljivijom dojmom u gemovima na početnom udarcu na kojem je u ovoj dionici meča Čilić izgubio svega sedam poena, a samo jedan kad je pogodio prvi servis. Čekao je svoju priliku za ‘break’ i dočekao je kad je Kudla trebao izboriti ‘tie-break’. No, kod 30-30 Čilić je izvukao težak retern i pogodio forhend pasing za set-loptu, a u sljedećem poenu je Kudla promašio forhend i tako odveo meč u peti set.

Čilićeva nadmoć u gemovima na početnom udarcu nastavljena je i u odlučujućoj dionici meča. Baš kao i u prethodom setu, Kudla je skupljao mrvice na reternu i nije bio nikakva prijetnja pa je Marin slobodnije mogao igrati kad je Amerikanac servirao. To je iskoristio u šestom gemu kad je iskoristio prvu priliku za ‘break’ i poveo sa 4-2.

#UsOpen | Siempre habrá lugar para una remontada más. Marin Cilic 🇭🇷 perdía 6-7, 3-6 y 4-5 cuando Denis Kudla 🇺🇸 servía para cerrar el match, pero el croata reaccionó a tiempo y dio vuelta la historia. pic.twitter.com/RHhO4ZLsXh — The Tennis Tweet 🎾 (@TheTennisTweet) September 1, 2020

Dva gema poslije, nakon tri i pol sata igre, Marin je došao i do prve meč-lopte, ali je pogreškom u izmjeni ostavio Kudlu u meču. Srećom, to nije imalo ozbiljnije posljedice po konačan ishod, jer je u sljedećem gemu, na treću meč-loptu, Čilić pogodio još jedan prvi servis koji 28-godišnji Amerikanac nije uspio vratiti te je nakon tri sata i 33 minute igre po osmi put u karijeri došao do pobjede velikim preokretom, nakon što je izgubio prva dva seta, a konačan rezultat je bio 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3 za pobjednika US Opena iz 2014.

Konačna statistika će pokazati da je Čilić imao 60 posto prvog servisa uz 83 posto realizacije te da nakon sedmog gema trećeg seta nije bio suočen s break-loptom. Zabio je hrvatski tenisač 26 asova, ali imao i osam dvostrukih pogrešaka. Dvoboj je završio sa 61 izravnim poenom, ali i 69 neforsiranih pogrešaka.

Novi izazov

Marinov bitno aktivniji i agresivniji pristup od kraja trećeg seta te puno sigurnija igra na početnom udarcu, doveli su ga do četvrte pobjede na US Openu u kojoj je hvatao dva seta zaostatka. Prije današnjeg dvoboja, takav je preokret napravio 2009. u 2. kolu protiv Kanađanina Levinea, 2012. u 1. kolu protiv Australca hrvatskog podrijetla Marinka Matoševića te 2018. u 3. kolu protiv Australca Alexa De Minaura.

Čilićev sljedeći suparnik je slovački tenisač Norbert Gomnos (ATP – 104.) koji je sa 6-4, 6-1, 6-4 nadigrao Moldavca Radua Albota (ATP – 70.). Bit će to Marinov prvi dvoboj protiv 30-godišnjeg Slovaka koji je pobjedom protiv Albota prvi put prošao prvu prepreku na Grand Slam turnirima. Taj će dvoboj biti na rasporedu u četvrtak.