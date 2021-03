VELIKI POVRATAK ROGERA FEDERERA: Veliki Švicarac pobijedio u prvom meču nakon jako dugačke pauze

Švicarski 39-godišnji teniski majstor Roger Federer (ATP – 6.) vratio se na ATP Tour nakon 14-mjesečnog izbivanja zbog ozljede koljena i u napetom i neizvjesnom dvoboju drugog kola na turniru u Dohi svladao 30-godišnjeg Britanca Daniela Evansa (ATP – 28.) sa 7-6 (8), 3-6, 7-5 nakon dva sata i 24 minute igre.

Federer je tako u osmom nastupu u Dohi i osmi put stigao do četvrtfinala u kojem će mu suparnik biti Gruzijac Nikoloz Basilašvili (ATP – 42.) koji je sa 6-2, 6-2 svladao Tunižanina Maleka Jazirija.

