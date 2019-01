VELIČANSTVEN USPJEH IVE KARLOVIĆA: Div sa Šalate u 40. izborio finale i postavio nevjerojatan rekord

Postao je i najstariji finalist na ATP turnirima, nakon 1977. godine i legendarnog Australca Kena Rosewalla.

Ivo Karlović je na pragu 40. rođendana stigao do 19. finala na ATP turnirima u karijeri, pobijedivši u polufinalu Tata Opena u indijskom Puneu 34-godišnjeg Belgijca Stevea Darcisa sa 7-6 (3), 4-6, 6-3 te će se u subotu boriti za svoj deveti ATP naslov.

Karlović je za svoju drugu pobjedu u drugom dvoboju protiv Darcisa trebao jedan sat i 55 minuta, a meč je završio sa 33 asa i postao prvi tenisač u povijesti koji je pogodio više od 13.000 neobranjivih servisa u karijeri. Ujedno je postao i najstariji finalist na ATP turnirima, nakon 1977. godine i legendarnog Australca Kena Rosewalla, koji je kao 43-godišnjak osvojio turnir u Hong Kongu.

Prešao brojku od 13 tisuća

Karlović je sjajno servirao i već sredinom prvog seta došao do devetog asa u meču i tako stigao do 13.000 neuhvatljivih servisa u karijeri. Do kraja prvog seta Karlović je skupio 17 asova, što je bio jedan od glavnih razloga zašto je Darcis ostao bez prilike za ‘break’ u prvoj dionici.

Belgijac je, zapravo, mogao biti zadovoljan što je stigao do ‘tie-breaka’, jer je po putu morao spasiti tri Karlovićeve prilike za oduzimanje servisa. Jednu je spasio servisom kod 2-2, a kod 3-3 Karlović je imao 15-40 i u oba poena ušao u izmjenu. Jednom se Darcis spasio dobrim bekend pasingom, a drugi put je Karlović promašio forhendom.

U ‘tie-breaku’ je ravnoteža trajala do 2-2, a onda je naš tenisač nanizao četiri poena te realizirao drugu set-loptu i potpuno zasluženo osvojio prvu dionicu dvoboja.

Na početku drugog seta Karlović je morao spasiti prvu ‘break-loptu’ u meču i to je učinio odličnim pokrivanjem mreže. U sljedećem gemu je propustio i četvrtu priliku za ‘break’ i vodstvo 2-0 u drugom setu, da bi u sedmom gemu Karlović prvi put na ovom turniru izgubio servis.

Četiri asa u nizu

Darcis je počeo bolje reternirati, tjerao je hrvatskog veterana na sve više teških voleja i došao do prilike za ‘break’. Karlović je na drugom servisu dobro napao, ali se Darcis obranio visokim i dubokim lobom, nakon kojeg je naš tenisač promašio smeč s osnovne crte. Darcis je stečenu prednost bez poteškoća zadržao i odveo meč u treći set.

Karlović je odlučujući set otvorio sa četiri asa u nizu i tako poslao poruku Darcisu da će se morati jako potruditi kako bi srušio “diva sa Šalate”. Kad je u četvrtom gemu naš tenisač stigao do 0-40 i realizirao drugu od tri prilike za ‘break’, Karlović je napravio veliki korak prema svom prvom ATP finalu nakon ‘s-Hertogenboscha 2017. godine.

Darcis priliku za povratak nije dobio. Na meč-loptu Karlović je nakon odličnog prvog servisa zabio forhend za svoje novo finale. U njemu će Karlović igrati protiv prvog nositelja Kevina Andersona.

ATP Pune – polufinale

IVO KARLOVIĆ (HRV) – Steve Darcis (Bel) 7-6 (3), 4-6, 6-3