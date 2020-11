LEWIS HAMILTON ZALJUBLJEN U NAŠU ZEMLJU: ‘Govorim svojim prijateljima. Ako želite mir, dođite u Hrvatsku. Prekrasna je’

‘Imam čak i prijatelje kojima sam preporučio da odu u Hrvatsku jer su me pitali za mišljenje’

“Bio sam u Hrvatskoj… Išao sam ranije ove godine, nakon Austrije. Pobijedio sam na Velikoj nagradi Austrije i odmah otišao u zračnu luku. Bio je odličan osjećaj letjeti tamo. Snimio sam neke nevjerojatne fotografije, baš je bilo vrijeme zalaska sunca i to je prekrasno mjesto. Vozio sam se nekim manjim mjestima gdje se nije mnogo toga događalo, letio sam iznad Hrvatske, bio sam i na moru, a prije dvije godine također sam bio tamo, tada za godišnjicu. Tada sam vrijeme provodio na moru, plovio oko otoka. Wow, to je stvarno jedno od najljepših mjesta”, kazao je najbolji vozač Formule 1 na svijetu, veliki Britanac Lewis Hamilton (35) u razgovoru prije nekoliko godina za hrvatski Kreator TV, kada je razgovarao s Davorinom Štetnerom.

EMOTIVNI HAMILTON PRIČAO O SCHUMACHERU PA POSLAO SJAJNU PORUKU: ‘Nemojte da vam nitko govori da nešto ne možete’

‘More je kristalno čisto i mirno je’

“More je kristalno čisto i mirno je. Ne prate vas paparazzi. Imam čak i prijatelje kojima sam preporučio da odu tamo jer su me pitali za mišljenje. Rekao sam im da ukoliko traže mjesto na kojem ih neće fotografirati i na kojem će imati mir, a uz to je apsolutno prekrasno, onda je to mjesto gdje treba ići”, rekao je Hamilton koji je nahvalio Hrvatsku.

Inače, Hamilton je pobjedom na Velikoj nagradi Turske osigurao sedmi naslov u Formuli 1 i tako se izjednačio s velikim Michaelom Schumacherom koji je do danas bio jedini sedmerostruki prvak.

Prvi naslov osvojio je 2008. godine pa potom 2014. i 2015. Godinu dana je ‘pauzirao’ pa krenuo s dominacijom. Već četiri godine zaredom je nenadmašiv i neuhvatljiv za brojne vozače u F1. Britanac je startao kao šesti, ali je dobrom vožnjom u uzbudljivoj trci na klizavoj i mokroj stazi uspio nadoknaditi zaostatak. Drugi je bio Meksikanac Sergio Pérez (Racing Point) a treći Nijemac Sebastian Vettel (Ferrari)…

‘Nema kraja onome što možemo napraviti ova momčad i ja’

“Znam da nekad govorim da ovo nisam mogao zamisliti ni u najluđim snovima, ali cijeli život potajno sanjam nešto ovako veliko. Sjećam se kad je Michael (Schumacher op.a.) osvajao sve svoje naslove. Jako je teško osvojiti makar jedan ili sva. Sedam je nezamislivo. Nema kraja onome što možemo napraviti ova momčad i ja“, rekao je Hamilton prošlog vikenda nakon utrke, pa poslao poruku svojim mladim obožavateljima.

“Važno je za djecu da vide ovo i da ne slušaju nikoga tko im govori da nešto ne mogu napraviti. Sanjajte nemoguće, morate loviti svoje snove i nikad ne odustajati“, zaključio je Hamilton.