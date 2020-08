NEOČEKIVANA MESSIJEVA ODLUKA ZATRESLA BARCELONU DO TEMELJA: ‘Postao je veći od kluba koji se naziva “više od kluba”‘

Sramota protiv Bayerna i 8:2, čak treća zaredom za Barcelonu u Ligi prvaka, očito je zapečatila kraj jedne ere kojoj kraj zapravo dolazi još tamo od 2016. Ostaci ostataka nekoć najveće momčadi svijeta, a možda i u povijesti, sveli su se na Gerarda Piquea i Sergija Busquetsa jer odlazi i simbol kluba i fokalna točka najtrofejnijeg perioda u povijesti Barcelone, piše Branimir Korać za Sportnet.

Leo Messi je klubu poručio da želi otići odmah, da ne želi više biti dio Barcelone u kojoj je stasao i koju je pretvorio u najveći klub 21. stoljeća, i koju je, na koncu, ipak prerastao. Postao je veći od onoga što se naziva “Mes que un club” – Više od kluba.

Ipak, sve manje taj slogan vidimo oko Barcelone, kao da su i tamo shvatili da tome baš to i nije tako. Simbol težnje za neovisnosti Katalonije i klub koji se ponosio jednom idejom Krujfizma, kombinatorne tiki-take i organskim rastom iz kultne La Masije je sve podredio jednom čovjeku, a usput preko stalnih promjena vlasti i rasta na financijskom planu postao tek običan veliki europski klub i ljuštura nečeg višeg.

I nije ni Messi tu bez krivice niti je kriv samo Josep Maria Bartomeu čija se glava traži na pladnju od sinoć kad je Argentinac poručio šoferu da želi van na ovoj stanici. Proces je to koji se odvija praktički od odlaska Josepa Guardiole i bolesti, a onda i smrti Tita Villanove, gdje Barcelona kao da više ne vjeruje njihovoj filozofiji, a niti želi postati pravi korporacijski klub koji brusi moderni imidž i kupuje.

Nekakav savršeni balans između te dvije ideje smo imali u finalu Lige prvaka 2015. kad je od 11 ljudi na terenu, njih šest bilo dio Guardioline dinastije, a ostalih pet su bile dobre kupovine gotovih igrača i zvijezda, predvođenih mladim i modernim trenerom Luisom Enriqueom.

Nakon toga, Bartomeu je osvojio svoj prvi “pravi” mandat nakon što je onaj do 2016. dovršio umjesto Sandra Rossella koji je morao otići zbog optužbi za korupciju, i nekako kreće taj strmoglavi pad praćen sramotama u Ligi prvaka, ali i poprilično lakim osvajanjima La Lige.

Čestitam, počeli ste čitati tekst o Messiju, a dosad smo ga tek sporadično spomenuli dva puta u seciranju pada Barcelone i uopće krize ideje. Ako i dalje čitate, dugujemo vam objašnjenje: razlozi Messijevog odlaska, ono što će Barcelona učiniti dalje i sama budućnost za Messija su toliko neodvojivo isprepletene jer oni problemi na katu Barcelone se ogledaju na terenu gdje ni Messi nije bez grijeha, a tih grijeha bi se morao riješiti ako želi pred kraj karijere još pokoji put napasti Ligu prvaka i učvrstiti svoje mjesto iznad svih koje, ako ćemo iskreno, već odavna ima.

Pa hajdemo malo o Messijevoj ulozi u svemu tome. Zlatan Ibrahimović je u svojoj autobiografiji počastio Argentinca s nekoliko epiteta koji su Messija oslikali kao dobrog, možda i predobrog dečka koji je uvijek pognute glave i neće dignuti glas protiv Guardiole ili ostalih, a to Šveđaninu nije pasalo.

Bio je to i dio narativa oko najvećeg rivalstva u modernoj povijesti nogometa, organski stvorene i mirne, dobrodušne Guardioline Barcelone i “divljaka”, instant pokupovanih Galacticosa iz Real Madrida pod prgavim Joseom Mourinhom. Takve su bile i najveće zvijezde, Messi kojeg bi svi za zeta poželjeli i narcisoidni Cristiano Ronaldo kojeg bi neki nazvali pokojim sinonimom za analni otvor.

Polako je kroz godine Messi, vjerojatno ciljano, rušio taj imidž. Počela se bojati kosa, puštati brada, dodavati tetovaže, iz trening centra Barcelone su stizale vijesti i navodi o mobbingu, o tome da se Messi dere na suigrače i stavlja sebe ispred ekipe, a klub mu je udovoljavao. Dovođeni su treneri po njegovom blagoslovu, njegovi prijatelji u svlačionici su bili nedodirljivi i polako Messi postaje pravi gazda kluba.

