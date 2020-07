Ferrari je s njim i Schumacherom stigao do pet naslova prvaka

Predsjednik Svjetske automobilističke federacije Jean Todt nalazi se u dvodnevnom je posjetu Zagrebu.

“Jako sam sretan što sam tu. Ovo je moje prvo putovanje i posjet nakon što je počela pandemija Covida-19. Naravno, putujemo oprezno, znamo da je virus još uvijek tu, još ima mnogo žrtava pandemije. Moramo biti jako oprezni i živjeti s virusom. Velika je prilika što sam tu u Zagrebu, nakon čega idem u Mađarsku, gdje se održava nova utrka Formule 1”, rekao je u razgovoru za HRT.

Progovorio je potom o mogućnost održavanja utrke Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatskoj.

“To je jedna jako bitna tema, milijun i 400 tisuća ljudi godišnje diljem svijeta smrtno stradava u prometnim nesrećama, ozlijedi se između 30 i 40 milijuna. Naš cilj je edukacija, osiguravanje da se primjenjuju svi prometni propisi, tako da je ovo bila sjajna prilika razgovarati s premijerom o tome. Što se utrke WRC-a u Hrvatskoj tiče, postoji mogućnost. Hrvatska bi bila odlična lokacija, ovdje se već održavaju razne automobilističke utrke, Europskog i regionalnog reli prvenstva. Potrebno je napraviti dobar projekt, ovo je godina u kojoj su brojne utrke otkazane i šanse definitivno postoje”, kazao je.

Upitan je potom i može li Lewis Hamilton izjednačiti, a onda i nadmašiti rekord legendarnog Michaela Schumachera, koji ima sedam naslova svjetskog prvaka – jedan više od Britanca.

“Da, to se može dogoditi. Kao što znate, Lewis Hamilton je sjajan vozač, veoma talentiran, strastven, motiviran, vozi najbolji bolid u zasigurno najboljoj ekipi. Svi sastojci su tu. Tako da, jasno, on može nadmašiti Michaelov rekord, ali znate, to je natjecanje”, rekao je Todt, koji je lani u jednom intervjuu izjavio kako posjećuje Schumachera u njegovom domu i gleda utrke Formule 1 s njim.

“I dalje se viđamo. Naravno, kao što ste dobro i rekli, to je nešto veoma privatno. Volim Michaela, volim njegovu obitelj i koliko god vremena mogu provesti s njim i obitelji, to i činim”, ispričao je nekadašnji šef momčadi Ferrarija.