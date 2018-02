VELIKI EGO PRVOG ČOVJEKA UFC-A: ‘Ja sam od McGregora stvorio jednu od najvećih zvijezda u svijetu’

“Znate li tko je otišao po njega u trenutku kada je imao ‘score’ od 7-2? OK? Tip je imao 7-2”, rekao je White

Šef UFC-a, Dana White, preuzeo je zasluge za planetarni uspjeh irskog prvaka, Conora McGregora. Irac već neko vrijeme nije ušao u oktogon te su mu iz ove borilačke organizacije zaprijetili oduzimanjem pojasa.

White je nerijetko govori koliko mu znači McGregor i koliko je napravio za napredak njegove organizacije, ali posljednjom izjavom je okrenuo ploču.

‘Takvih kao on je bilo milijun…’

“Prije četiri godine, Conor McGregor je bio slobodan agent i bilo tko ga je mogao uzeti u svoju organizaciju. Bellator, ONE FC, UFC, bilo tko… Znate li tko je otišao po njega u trenutku kada je imao ‘score’ od 7-2? OK? Tip je imao 7-2. Takvih kao on je bilo milijun…”, postavio je pitanje, a potom i sam odgovorio na njega:



“Ja sam bio taj koji je otišao po Conora McGregora. Vidio sam ga, svidio mi se osobno i pretvorio sam ga u zvijezdu. Jednu od najvećih zvijezda na svijetu u ovom trenutku…”, rekao je White, a prenosi Fight Site.

Očito se zaletio s ovom izjavom jer prema lako dostupnim podacima, McGregor je imao 12 pobjeda i 2 poraza kada je prešao u UFC. Već je bio prvak Cage Warriors promocije i to u dvije divizije, što svakako nije malen uspjeh.