Hrvatski boksač Alen Babić stigao je do četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što je u drugoj rundi srušio Amerikanca Shawndella Wintersa. Na njegov nastup osvrnuo se i svjetski boksački prvak Anthony Joshua.

BABIĆ NOKAUTIRAO AMERIKANCA PA ŽESTOKO PROZVAO FILIPA HRGOVIĆA: El Animal će podivljati kad čuje što je rekao o njemu

“Njegova izvedba bila je jako dobra. Ponosan sam na njega. Srušio je suparnika koji je izdržao protiv Josepha Parkera pet rundi”, rekao je Joshua za Sky Sports.

“Kakav lik. još je puno zabavnih borbi pred Divljakom”, poručio je pak Eddie Hearn.

Babic trending number 2 in the U.K. – what a character, plenty of fun fights out there for the Savage! #FightCamp

— Eddie Hearn (@EddieHearn) August 22, 2020