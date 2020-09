Dvadesetjednogodišnji francuski napadač Kylian Mbappé od sljedeće sezone gotovo sigurno neće više igrati za Paris Saint Germain, čiji je član od 2018.

MBAPPE ŠOKIRAO ČELNIKE PSG-A: Francuz najavio odlazak s Parka prinčeva, već se zna gdje će nastaviti karijeru?

Ugovor s pariškim klubom mu istječe na kraju sljedeće sezone, a on je prema informacijama koje stižu iz Francuske već rekao čelnicima PSG-a da namjerava nastaviti karijeru u nekom drugom klubu.

Mbappe je već dugo na meti španjolskog giganta Real Madrida i velika je želja njegovog trenera Zinedinea Zidanea, ali za njegove usluge jako je zainteresiran i engleski Liverpool kojega vodi proslavljeni strateg Jurgen Klopp.

Sada se čini da bi ta dva nogometna giganta mogla ući u veliki rat za mladog Francuza.

“Real Madrid želi Mbappea još od 2017. godine kada je on odlazio iz Monaca i otišao u PSG jer nije htio preskakati stepenice u svojoj karijeru. Da nije bilo krize zbog pandemije koronavirusa, Mbappe bi vjerojatno već bio igrač Reala, ali sada je stanje drugačije. Mbappe je uvijek htio postati igračem Reala, ali jako mu se sviđa i Premiership u kojemu je Klopp od Liverpoola napravio jednu od najjačih momčadi na svijetu. On se do sada nije vidio kao igrač niti jedne momčadi u Premiershipu, ali i to se promijenilo jer mu se jako sviđa Liverpool pa je sada počeo razmišljati o tom transferu”, objavio je ugledni francuski list L’Equipe u utorak.

